Nicolas Maupas si racconta a Verissimo: dalla passione per il cinema ai sogni futuri

Nicolas Maupas, giovane attore italiano, ha fatto il suo debutto nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso dettagli intimi della sua vita e della sua carriera. Dalla sua infanzia, segnata dall’amore per il cinema, fino ai progetti futuri, Maupas ha offerto uno spaccato della sua personalità e delle sue aspirazioni. Con il film “L’amore, in teoria” in arrivo nelle sale, l’attore si prepara a conquistare il pubblico con nuove interpretazioni.

L’inizio della carriera e l’amore per il cinema

Nicolas Maupas ha sempre avuto un forte legame con il mondo del cinema, un’influenza che gli è stata trasmessa dai genitori. Ricorda con affetto i momenti trascorsi con la madre, durante i quali si divertivano a reinterpretare scene di film famosi per strappare un sorriso. Questa passione per la recitazione lo ha portato a intraprendere un percorso artistico che lo ha visto protagonista nella serie cult “Mare Fuori“.

A soli 19 anni, Maupas ha lasciato la sua casa per trasferirsi a Roma, dove ha affrontato le sfide della vita da giovane attore. Durante le riprese della serie, ha vissuto un periodo di adattamento, trascorrendo notti su divani e cercando di farsi strada nel competitivo mondo dello spettacolo. La sua determinazione e il suo talento lo hanno portato a emergere, conquistando il cuore del pubblico.

La popolarità e il confronto con Timothée Chalamet

Con l’aumento della sua notorietà, Maupas ha dovuto affrontare la questione della popolarità. Interrogato su come vive questa nuova realtà, ha risposto con sincerità: “Non lo so proprio”. Ha cercato di rimanere fedele alle sue origini e alle sue radici, mantenendo un profilo basso nonostante il crescente riconoscimento. Ricorda con umorismo il momento in cui è stato fermato per la prima volta per strada, pensando inizialmente che fosse un problema legato alla sua auto.

Un altro aspetto che ha catturato l’attenzione dei media è la sua somiglianza con l’attore americano Timothée Chalamet. Maupas ha accolto con piacere questo paragone, esprimendo ammirazione per il collega e riconoscendo il suo talento. Questo confronto non solo evidenzia il suo aspetto fisico, ma anche il potenziale che ha nel panorama cinematografico.

Sogni e progetti futuri

Guardando al futuro, Nicolas Maupas ha grandi sogni. Tra le sue aspirazioni c’è l’apertura di un ristorante, un desiderio che riflette la sua passione per la cucina e la convivialità. Inoltre, ambisce a diventare regista e a lavorare anche in Francia, un obiettivo che dimostra la sua voglia di esplorare nuovi orizzonti nel mondo del cinema.

Quando si parla di amore, Maupas si mostra sereno e soddisfatto, affermando: “Oggi sono felice”. Questa affermazione rivela un lato più personale dell’attore, che sembra aver trovato un equilibrio tra la sua vita professionale e quella privata. Con il suo talento e la sua determinazione, Nicolas Maupas è pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera, lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano e oltre.

