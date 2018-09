Netflix: tutte le novità della stagione autunnale

La piattaforma streaming Netflix, dopo aver fatto parlare a lungo di sé – anche per la sua straordinaria partecipazione al Festival del cinema di Venezia appena concluso, con il film dal titolo “Sulla mia pelle“, che ripercorre il caso di Stefano Cucchi – ha in serbo grandi novità per l’inizio della stagione autunnale.

Netflix: un Settembre tra film originali e grandi serie tv

Il 12 settembre esce su Netflix in contemporanea con i cinema italiani, il film prodotto proprio dalla stessa casa di distribuzione online dal titolo “Sulla mia pelle” con un meraviglioso Alessandro Borghi che interpreta il ruolo di Stefano Cucchi. La storia racconta il caso di cronaca nera con al centro il trentenne romano, morto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Sandro Pertini, dopo essere stato ricoverato in gravissime condizioni a seguito probabilmente di numerose percorse subite nel periodo in cui era tenuto in custodia cautelare presso il carcere di Regina Coeli di Roma.

Il film ha preso parte al Festival di Venezia 2018 nella sezione Orizzonti, evento che ha fatto molto scalpore nel mondo del cinema, in quanto il colosso televisivo Netflix era stato precedentemente “bandito” dagli organizzatori del Festival di Cannes.

Netflix: le serie tv di settembre

Ma non solo film, infatti, sulla popolare piattaforma proprio nel mese di Settembre ripartiranno molte attese serie tv.

Dal 7 settembre sarà disponibile la seconda stagione di “Iron First“, la serie televisiva scritta da Scott Buck per Netflix, basata sull’omonimo supereroe dei fumetti Marvel, con protagonista l’attore Danny Rand.

Grande spazio in questa nuova stagione, verrà data a serie tv originali ovvero che sono state prodotte dalla stessa piattaforma.

Tra i titoli del momento merita attenzione inoltre “The Good Cop” on line a partire dal 21 settembre. Tony Danza e Josh Groban interpretano in questa storia un padre e un figlio entrambi agenti di polizia, con una visione totalmente opposta del modo di gestire le indagini, che li porterà a scontrarsi anche nella vita privata.

Dal 19 settembre partirà inoltre la prima stagione dell’interessante serie dal titolo “Maniac” con protagonista l’attrice premio Oscar Emma Stone. La storia segue le vicende di due malati mentali che ripongono le loro speranze di guarigione in particolari test sperimentali, promossi da una nota casa farmaceutica americana.

Il programma per la stagione autunnale di Netflix, tra film esclusivi e serie tv originali, promette veramente bene, non resta che attendere quale sarà il riscontro del pubblico di abbonati sulle nuove proposte del colosso televisivo, ma anche quali altre novità a in serbo la piattaforma streaming per il suo pubblico.

Chiara Broglietti

11/09/2018