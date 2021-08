Netflix: Marlon Wayans protagonista della nuova commedia di Halloween

Netflix ha scelto l’attore Marlons Wayans per recitare nella nuova commedia di Halloween, mentre Jeff Wadlow dirigerà il film, che avrà come tema le decorazioni natalizie che prendono vita.

Netflix ritrova Marlon Wayans per Halloween

Marlon Wayans è tornato in affari con Netflix, poiché è pronto a produrre e recitare in una commedia di Halloween ancora senza titolo.Jeff Wadlow ( Truth or Dare ) dirigerà da una sceneggiatura di Rob Rugan , Todd Berger e John R. Morey , e Wayans produrrà il film con Rick Alvarez sotto la loro Ugly Baby Productions insieme a Nathan Reimann , che in precedenza ha lavorato con loro su “Sestine” . Wadlow sarà anche produttore esecutivo del progetto.

La spettrale commedia d’avventura inizia quando un’adolescente scatena accidentalmente uno spirito antico e malizioso ad Halloween, facendo prendere vita le decorazioni e seminando il caos. Per salvare la sua città, è costretta a collaborare con l’ultima persona che vorrebbe: il suo scettico padre (Wayans).

I crediti di Wayans e Wadlow

Il film sancisce il rapporto continuativo di Netflix con Wayans, che in precedenza ha recitato e prodotto la sua commedia “Sextuplets” del 2019 , in cui ha interpretato tutti e sei i personaggi principali, e la commedia romantica del 2017 “Naked”. Sebbene Wayans sia meglio conosciuto per le sue interpretazioni comiche, non mancano però anche quelle drammatiche come in “Requiem for a Dream” oppure nei pann di Ted White , il primo marito di Aretha Franklin , nel film biografico “Respect”. Di recente ha interpretato il marito di Rashida Jones nel film della Apple di Sofia Coppola “On the Rocks”.

Il regista Wadlow, invece, lo ricordiamo per i film “Cry Wolf”, “Never Back Down” , “Kick-Ass 2” , “Truth or Dare” e il film Fantasy “Island” di Blumhouse , mentre come sceneggiatore troviamo “Bloodshot”, “Prey” e il film di prossima uscita “Magic 8-Ball” . Wadlow si è anche dilettato in televisione di tanto in tanto, avendo lavorato a “Bates Motel” , “The Strain” e al recente reboot di “Are You Afraid of the Dark?”

Francesca Reale

24/08/2021