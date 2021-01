Netflix: i film e le serie tv in arrivo a febbraio 2021

Spazio all’amore su Netflix nel mese di febbraio. Molti, infatti, i film che saranno disponibili che tratteranno il tema dell’amore in tutte le sue sfaccettature. Dagli attesissimi “Malcom & Marie” e “Tua per sempre“, a “I care a lot” e “A star is born” fino all’italiano “L’ultimo paradiso“.

I film più attesi a febbraio su Netflix

Anche questo mese, la piattaforma streaming ci offre un vasto catalogo di film per tutti i gusti. Dal 1° del mese saranno disponibili due pellicole: la macabra ma emozionante storia d’amore firmata Tim Burton de “La sposa cadavere” e “Rocknrolla“, un poliziesco diretto da Guy Ritchie, che racconta la storia di un boss inglese e di un gruppo di delinquenti coinvolti in un caso di speculazione edilizia a Londra.

Dal 4 febbraio sarà disponibile “The Ying-Yang Master: Dream of Eternity“. Ogni centinaia di anni, un potente demone serpente si risveglia. I 4 Maestri Yin-Yang si riuniscono per proteggere il Regno dal demone ma anche da un misterioso complotto ordito a corte dalla Regina.

Numerosi i titoli in arrivo dal 5 febbraio, a partire da “Malcom & Marie” del regista di “Euphoria” Sam Levinson, con protagonisti Zendaya e John David Washington. La pellicola in bianco e nero racconta di Malcom, regista cinematografico, che torna a casa dopo l’anteprima del suo film. Qui incontra la sua fidanzata Marie e i due cominciano a parlare, facendo emergere rivelazioni sul loro rapporto che mettono alla prova l’amore che li lega.

“L’ultimo paradiso“, di Rocco Ricciardulli è un altro film in uscita il 5 febbraio. Nell’Italia degli Anni 50, un contadino desideroso di giustizia (interpretato da Riccardo Scamarcio) lotta per ottenere delle condizioni di lavoro migliori. A complicare le cose anche una storia d’amore impossibile tra il contadino e la figlia di un proprietario terriero (Valentina Cervi).

Dal 12 febbraio sbarcherà su Netflix il capitolo conclusivo delle avventure romantiche di Lara Jean, “Tua per sempre“, sequel di “P. S. Ti amo ancora“. In questo film, Lara Jean sta per concludere il liceo e si trova a pensare a come sarà la vita adulta con famiglia, amici e Peter.

“A Star Is Born” uscirà invece il giorno di San Valentino. Un romantico film di e con Bradley Cooper e Lady Gaga. I due attori interpretano rispettivamente una rockstar e una giovane ragazza agli albori della sua carriera nella musica. Tra i due nasce un rapporto d’amore intenso e profondo, messo a dura prova da diversi ostacoli che dovranno affrontare.

Il 19 febbraio si potrà vedere “I Care A Lot” di J Blakeson con Rosamunde Pike, Peter Dinklage e Eiza González. Protagoniste una tutrice legale e la sua amante che rubano i risparmi degli anziani che vengono affidati alla tutrice dal tribunale. Un giorno però, le due truffatrici si trovano davanti una vecchietta poco innocente che nasconde un oscuro segreto.

Altri titoli in arrivo a febbraio

Sempre dal 5 febbraio, si potranno vedere “Space Weepers” del regista Jo Sung-hee, considerato il primo blockbuster spaziale coreano e “Little Big Women“, un dramma che narra le toccanti vicende di una famiglia di donne che deve affrontare la morte del padre e ciò che ha lasciato loro.

Dal 10 febbraio arriva una commedia francese “Gli spacciati“. Un film tratto da una serie web, con protagonisti due spacciatori che tentano di rilanciare la loro “attività”. “Red Dot” sarà invece disponibile dall’11 febbraio e racconta l’incubo di una coppia che decide di intraprendere un viaggio a piedi in Svezia ma si ritrova a dover scappare da un tiratore sconosciuto che vuole ucciderli.

Il 26 febbraio due interessanti pellicole: “The Girl On The Train“, adattamento targato Netflix del bestseller thriller di Paula Hawkins e “Pazzo per lei“, la storia di un uomo che decide di farsi ricoverare presso l’istituto di cura di malattie mentali dove si trova la donna che gli ha rubato il cuore dopo una sola notte trascorsa insieme.

Le serie tv più attese in uscita a febbraio su Netflix

Dal 1° febbraio sbarcherà su Netflix la prima stagione di un anime molto amato, “Demon Slayer“. Il giovane Tanjiro esce per procurarsi della legna ma al suo ritorno fa una terribile scoperta: alcuni demoni hanno ucciso la sua famiglia e, come se non bastasse, hanno trasformato sua sorella in uno di loro. Così, il ragazzo decide di dichiarare guerra ai demoni per vendicare la sua famiglia.

“L’estate in cui imparammo a volare” sarà disponibile dal 3 febbraio. La serie è tratta dal bestseller di Kristin Hannah, “Firefly Lane” e racconta la storia incredibile di un’amicizia trentennale tra due donne, Kate e Tully.

Dal 19 febbraio invece, una nuova serie tv tedesca “Tribes of Europa“. La serie è ambientata nel 2074, quando l’Europa è ormai divisa in stati tribali che si contendono il potere. In questa lotta sono coinvolti anche i tre fratelli Kiano, Liv ed Elja.

Francesca Trovarelli

26/01/2020