Nella serie dedicata a Darth Vader, Star Wars ha concentrato più personaggi del mondo LGBTQ+

La serie a fumetti Marvel, dedicata al personaggio Darth Vader, ha dedicato alla comunità LGBTQ+ un’ulteriore rappresentazione nell’universo di Star Wars. La prima conferma è arrivata da una delle ancelle di Padmé Amidala.

Di seguito la sinossi del capitolo 31 di Star Wars: Darth Vader in cui emergono dettagli su un personaggio appartenente alla comunità LGBTQ+:

Quattro delle ex ancelle della defunta Padmé Amidala si sono temporaneamente alleate con Darth Vader per salvare la loro sorella. Le ancelle vengono informate che ora appartengono al Signore dei Sith e vengono a conoscenza di tutte le informazioni compromettenti le ha ottenuto su di loro. Dopo aver raggiunto Saché, Sly Moore, un subordinato di Vader, rivela che sanno che ha moglie e figli. Il suo unico scopo è quello di tenerli al sicuro, un servizio che Vader può fornire.

Anche se si tratta di una minaccia sottilmente velata, mascherata da un servizio proposto, è comunque uno sviluppo positivo, che aiuta a dare alla comunità LGBTQ+ una maggiore rappresentanza.

Si tratta di un modo molto più efficace rispetto ad altri tentativi precedenti, presenti nel vasto universo di Star Wars, di diversificare il suo vasto universo. Lo scorso anno Lucasfilm e Marvel, hanno rivelato al Trans Day of Visibility che i gemelli Ceret e Terec di Star Wars sono i primi Jedi trans non binari. Sebbene però i personaggi fossero presenti sulla copertina, la loro identità di genere non ha effettivamente influenzato la trama e non è stata menzionata in alcun modo la loro storia.

Nel nostro caso invece, il personaggio di Saché è riuscito a rappresentare al meglio la comunità nel mondo di Star Wars. Ha una moglie che ama abbastanza, Vader è consapevole di ciò e vorrebbe usare quella conoscenza a proprio vantaggio. È anche molto importante che sia riuscita ad avere figli con un’altra donna e che li ami profondamente. In attesa di nuovi chiarimenti riguardanti il genere e l’orientamento sessuale di Darth Vader, l’identificazione di Saché permetterebbe a molti lettori appartenenti alla comunità LGBTQ+ di identificarsi in lei e di rivedersi nel suo personaggio.