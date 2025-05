Nek: la vita tra musica, famiglia e amore per la campagna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Filippo Neviani, noto come Nek, è un artista di 53 anni che ha trovato la sua dimensione nella tranquillità della campagna emiliana. Sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, il cantante ha costruito una vita serena, circondato dall’affetto della sua famiglia e dalla bellezza del paesaggio che lo circonda. La sua storia è un racconto di passione per la musica, ma anche di legami familiari profondi e di un amore autentico per la vita semplice.

La famiglia di Nek: un legame profondo

Nek ha una famiglia che rappresenta per lui un pilastro fondamentale. Oltre a essere sposato con Patrizia, ha adottato Martina, 30 anni, figlia di Patrizia da una precedente relazione. Insieme, hanno dato vita a Beatrice, una ragazza di 15 anni che riempie la loro casa di gioia. L’artista non nasconde il suo affetto per entrambe le figlie, descrivendo il suo ruolo di padre come uno dei più gratificanti della sua vita. La famiglia è il centro del suo mondo e la sua presenza è un costante richiamo alla normalità, un valore che Nek tiene in grande considerazione.

La scelta di rimanere a Sassuolo

Nek ha scelto di rimanere a Sassuolo, dove ha acquistato la sua casa con i primi guadagni ottenuti grazie alla musica. Per lui, questo luogo rappresenta non solo un’abitazione, ma un rifugio dove ha costruito relazioni significative. “Qui ho gli amici, le colline, la piccola realtà di paese che mi protegge e mi coccola”, afferma. La vita di paese gli offre un senso di sicurezza e tranquillità, elementi che contrastano con la frenesia del mondo dello spettacolo. La sua casa è un simbolo di stabilità e un luogo dove può godere di momenti di serenità con la sua famiglia.

La passione per la campagna e il lavoro manuale

Nek ha un forte legame con la campagna, un ambiente che ha influenzato la sua crescita e la sua personalità. Cresciuto nella casa dei nonni, ha trascorso molte estati immerso nella natura, un’esperienza che ha alimentato il suo amore per il lavoro manuale. “Mi piace sudare, faticare, raggiungere il risultato con sacrificio”, confessa. La sua passione per la vita rurale si riflette anche nel suo amore per i trattori, che considera un passatempo gratificante. “È la mia passione, senza dubbio. Mi dà soddisfazione. Il mio passatempo preferito è guidarlo”, spiega, sottolineando come questa attività rappresenti un modo per connettersi con le proprie radici.

L’incidente e la resilienza di Nek

Un episodio significativo nella vita di Nek è stato il grave incidente alla mano sinistra avvenuto nel novembre 2020, mentre lavorava in campagna. L’incidente, causato da una motosega, ha rappresentato un momento di grande difficoltà per l’artista. “Potrebbe essere una delle cose da dimenticare della mia vita perché ha creato una sofferenza pesante”, racconta. La paura di non poter tornare a suonare lo ha messo a dura prova, ma la sua determinazione e il suo spirito combattivo lo hanno portato a recuperare completamente la mobilità della mano. Questo episodio ha rafforzato la sua resilienza e il suo amore per la musica, permettendogli di tornare a esibirsi e a condividere la sua arte con il pubblico.

Nek continua a vivere la sua vita con passione, dedicandosi alla musica e alla sua famiglia, rimanendo sempre legato alle sue radici e alla bellezza della campagna emiliana.

