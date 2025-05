Natalie Portman rivela un segreto sul set di Star Wars: il furto di un oggetto di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Natalie Portman, famosa per il suo ruolo di Padmé Amidala nella trilogia prequel di Star Wars, ha recentemente condiviso un aneddoto curioso legato alla sua esperienza sul set. Durante un’apparizione al programma The Late Show di Stephen Colbert, l’attrice ha rivelato di aver “preso in prestito” un oggetto di scena che ha un significato particolare per il suo personaggio. Questo racconto ha riacceso l’interesse dei fan per la saga e ha portato alla luce un episodio divertente che coinvolge anche il leggendario George Lucas.

Il furto di un oggetto di scena

Durante la trasmissione, Natalie Portman ha raccontato di aver sottratto una delle trecce di Anakin Skywalker, interpretato da Hayden Christensen. L’attrice ha spiegato che sul set erano disponibili molte trecce, circa trenta, poiché ogni volta era necessario avere una nuova acconciatura per le riprese. “Ho preso una delle trecce di Anakin da Star Wars. Ce n’erano tipo trenta perché ne serviva una nuova ogni volta, una fresca, sai?” ha dichiarato Portman, rivelando così un lato inaspettato della sua esperienza sul set.

Questo gesto, sebbene considerato un piccolo furto, ha un significato affettivo per Portman, che ha confessato di non aver mai rivelato a George Lucas di aver preso l’oggetto. La rivelazione ha suscitato ilarità tra i fan e i presenti in studio, rendendo il momento ancora più memorabile. “Ma l’ho persa, quindi non posso restituirla,” ha aggiunto l’attrice, giustificandosi per il suo gesto.

La reazione di George Lucas

La confessione di Natalie Portman ha inevitabilmente portato a riflessioni sulla reazione di George Lucas, il creatore della saga di Star Wars. Nonostante il suo legame con la trilogia, Lucas potrebbe non aver mai immaginato che uno degli oggetti di scena potesse finire in mani private. La situazione ha suscitato una certa dose di ironia, considerando il valore che questi oggetti possono avere per i fan e per la storia del cinema.

Sebbene Portman abbia scherzato sulla questione, è chiaro che il suo gesto non è stato motivato da malizia, ma piuttosto da un affetto sincero per il suo personaggio e per l’universo di Star Wars. La sua ammissione ha reso il momento ancora più speciale, dimostrando quanto sia profondo il legame tra gli attori e i ruoli che interpretano.

L’eredità di Star Wars e i desideri dei fan

La rivelazione di Natalie Portman ha anche riacceso l’interesse per la saga di Star Wars e per le storie che ruotano attorno ai personaggi iconici come Anakin Skywalker. I fan hanno iniziato a immaginare nuove avventure e racconti che potrebbero essere esplorati in futuri film o serie. La figura di Anakin, in particolare, continua a essere al centro di molte discussioni, con i fan desiderosi di vedere ulteriori approfondimenti sul suo passato e sulla sua trasformazione in Darth Vader.

Le storie di Star Wars hanno sempre avuto un forte impatto culturale, e la confessione di Portman ha dimostrato che, anche dopo anni dalla conclusione della trilogia prequel, l’interesse per questi personaggi rimane vivo. La saga ha saputo catturare l’immaginazione di generazioni di spettatori, e ogni nuovo aneddoto o rivelazione contribuisce a mantenere accesa la fiamma della passione per questo universo narrativo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!