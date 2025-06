Nasce Leone Sinisa: il battesimo del secondogenito di Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco in Puglia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 11 settembre 2024 è una data speciale per Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco, che hanno accolto il loro secondogenito, Leone Sinisa. La celebrazione del battesimo si è svolta in Puglia, una scelta significativa per la coppia, che ha legato a questa regione anche il giorno del loro matrimonio, avvenuto il 17 giugno 2023. La famiglia ha condiviso momenti di gioia attraverso le loro storie su Instagram, mostrando l’emozione di un evento tanto atteso.

Un nome che porta con sé un significato profondo

Il nome Leone Sinisa non è solo una scelta affettuosa, ma rappresenta anche un tributo al nonno Sinisa, scomparso nel dicembre 2022. La perdita di Sinisa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Virginia e dei suoi altri figli, Viktorija, Miroslav, Dusan e Nicholas, frutti del suo matrimonio con Arianna Rapaccioni. Il legame con il nonno è forte e il nome scelto per il piccolo Leone è un modo per mantenere viva la sua memoria all’interno della famiglia.

La celebrazione del battesimo in una masseria pugliese

Il battesimo di Leone si è svolto in una masseria pugliese, una location che ha contribuito a creare un’atmosfera incantevole. La cerimonia religiosa è stata seguita da un pranzo all’aperto, previsto per il 15 giugno, che ha deliziato gli ospiti con una selezione di piatti prelibati. La giornata è stata caratterizzata da un clima festoso, dove gli invitati hanno potuto gustare le specialità culinarie e godere della compagnia reciproca. Dopo il pranzo, molti hanno approfittato del caldo estivo per un tuffo in piscina, aggiungendo un tocco di divertimento alla celebrazione.

Momenti di dolcezza e nostalgia

Tra gli ospiti presenti, non poteva mancare Arianna Rapaccioni, la nonna di Leone, che ha abbracciato il nipotino con affetto. La famiglia si è riunita per festeggiare, con Virginia che ha indossato un elegante completo bianco, mentre Alex ha optato per un abbigliamento beige chiaro. La primogenita, Violante, ha incantato tutti con il suo abitino romantico, arricchito da un grande fiocco sulla schiena. L’atmosfera era carica di emozioni, con momenti di gioia e ricordi affettuosi dedicati a Sinisa, che avrebbe sicuramente apprezzato essere presente in un giorno così speciale.

Un allestimento incantevole e un clima di festa

L’arrivo alla masseria è stato accolto da un allestimento curato nei minimi dettagli, con fiori e palloncini dai colori tenui, predominando il celeste. Gli ospiti sono stati accolti in un ambiente festoso, dove si sono scambiati risate e abbracci, creando ricordi indimenticabili. La celebrazione del battesimo di Leone Sinisa non è stata solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sulla famiglia e sull’importanza dei legami che ci uniscono, mantenendo viva la memoria di chi non c’è più.

