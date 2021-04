Naomi Watts entra nel cast del remake di Amazon di “Goodnight Mommy”

La due volte candidata all’Oscar Naomi Watts reciterà nel remake di Amazon del thriller psicologico di Severin Fiala e Veronika Franz, “Goodnight Mommy”.

Goodnight Mommy: in arrivo il remake americano

Il film è una co-produzione tra Amazon, Animal Kingdom e Playtime, e Matt Sobel (“Take Me to the River”) dirige da una sceneggiatura di Kyle Warren.

Il remake sarà prodotto da David Kaplan, Joshua Astrachan, Valery Guibal e Nicolas Brigaud-Robert, mentre Naomi Watts sarà produttore esecutivo insieme a Fiala e Franz.

“Goodnight Mommy” segue due fratelli gemelli che vengono mandati a vivere con la propria madre. Giunti a casa la trovano ricoperta di bende, a causa di un’operazione chirurgica. Alla fine, arrivano a credere che la donna non sia la loro madre e fanno tutto il possibile per estorcerle la verità.

Naomi Watts, che fino a poco tempo fa sembrava sarebbe stata impegnata con lo spin-off prequel di Game of Thrones, successivamente cancellato, interpreterà la madre.

“I miei film preferiti sono quelli che invitano il pubblico a entrare nel viaggio del protagonista. Nella nostra rivisitazione di Goodnight Mommy, la paura dell’abbandono – e la terribile consapevolezza che coloro che ci sono vicini potrebbero non essere ciò che sembrano – creano un incubo coinvolgente, con sensazioni viscerali. Non vedo l’ora di creare questa storia mozzafiato con Amazon e l’impareggiabile Naomi Watts “, ha affermato Sobel.

Naomi Watts alza l’asticella e le attese

Naomi Watts ha ottenuto un paio di nomination all’Oscar per le sue interpretazioni in “21 grammi” e “The Impossible”.

Ha recitato anche in “Demolition – Amare e vivere” e “Luce”; ha preso parte anche al film cult “Mulholland Drive”. Negli ultimi tempi ha lavorato anche in “Shut In” e ne “L’ora del lupo”.

L’attrice britannica attualmente recita nel dramma familiare di Netflix “Penguin Bloom“, e i suoi prossimi progetti includono il thriller di Bleecker Street “Infinite Storm”, “Lakewood” di Phillip Noyce e il film Blumhouse di James DeMonaco “This Is the Night”, che accoppia Watts con Frank Grillo e Bobby Cannavale.

Federica Contini

07/04/2021