Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: i possibili successori e le novità in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’estate si avvicina e Mediaset si prepara a una stagione di cambiamenti significativi. Dopo due anni alla guida di Pomeriggio 5, Myrta Merlino si appresta a concludere la sua esperienza con il talk show pomeridiano. Venerdì 6 giugno andrà in onda l’ultima puntata prima della pausa estiva, mentre il gossip si intensifica riguardo ai potenziali successori che prenderanno il suo posto a partire da settembre. L’approccio sobrio e informativo di Merlino, ispirato a La vita in diretta, non ha riscosso il successo sperato tra il pubblico di Canale 5, portando Mediaset a valutare un cambio di rotta.

La fine di un’era per Myrta Merlino

Myrta Merlino ha cercato di portare un nuovo stile al programma, ma gli ascolti non hanno premiato il suo impegno. Con una media di ascolti al di sotto delle aspettative, Mediaset ha deciso di non confermarla per la prossima stagione. La giornalista, tuttavia, non sembra intenzionata a lasciare il mondo della televisione. Ci sono voci che la vedrebbero pronta a trasferirsi su Rete 4, dove potrebbe trovare un ambiente più adatto al suo profilo professionale, possibilmente tornando a un programma di approfondimento mattutino. Al contrario, non ci sono segnali di un possibile ritorno di Barbara D’Urso, ex conduttrice di Pomeriggio 5, nel palinsesto dell’azienda.

Con l’arrivo di settembre, Pomeriggio 5 avrà un nuovo volto e la curiosità su chi sarà il successore di Merlino è palpabile. I nomi che circolano nei corridoi di Mediaset sono diversi e promettono di portare una ventata di novità al programma.

Cesara Buonamici: la favorita per la conduzione

Tra i nomi più accreditati per la conduzione di Pomeriggio 5 spicca quello di Cesara Buonamici. Con una carriera consolidata come volto storico del TG5 e un recente successo come opinionista al Grande Fratello, Buonamici è vista come la scelta ideale per riportare il programma a livelli di ascolto più elevati. Secondo fonti vicine a Dagospia, la Buonamici potrebbe essere considerata un “salvagente” per Mediaset, capace di attrarre il pubblico grazie al consenso ottenuto durante la sua partecipazione al reality.

La sua lunga carriera nel giornalismo le conferisce la credibilità necessaria per affrontare temi di cronaca e attualità, elementi fondamentali per il format di Pomeriggio 5, che ha sofferto negli ultimi anni di una gestione poco convincente. La fiducia che i vertici di Cologno Monzese ripongono in lei potrebbe rappresentare una mossa strategica per il futuro del programma.

Altri candidati per la conduzione di Pomeriggio 5

Se Cesara Buonamici è in pole position, non è l’unica candidata a prendere il timone di Pomeriggio 5. Tra i nomi che circolano, Simona Branchetti emerge come una possibile erede. Giornalista del TG5, Branchetti ha già dimostrato le sue capacità alla conduzione di Morning News estivo, rendendola una figura di spicco tra le opzioni interne.

Veronica Gentili è un altro nome che ha attirato l’attenzione. Attualmente impegnata a Le Iene e con esperienza recente alla guida de L’Isola dei Famosi, Gentili ha dimostrato di saper gestire temi complessi con un mix di ironia e intelligenza, qualità che potrebbero rivelarsi preziose per il pomeriggio di Canale 5.

Francesco Vecchi, noto volto di Mattino 5, è un altro candidato che potrebbe sorprendere. La sua esperienza e il successo ottenuto nel programma mattutino, con oltre il 20% di share, lo rendono un possibile contendente, soprattutto dopo le buone performance quando ha sostituito Merlino in alcune occasioni.

Infine, si è parlato anche di Serena Bortone, ex conduttrice Rai di Oggi è un altro giorno, come outsider in grado di portare una nuova prospettiva al programma.

Tempistiche per l’annuncio del nuovo conduttore

Mediaset ha esplorato anche la possibilità di ingaggiare volti noti di La7 per rinnovare Pomeriggio 5, ma tutti i tentativi sono stati bloccati dai rifiuti dell’editore Urbano Cairo. Di conseguenza, l’azienda sembra orientata verso una soluzione interna, puntando su professionisti già affermati all’interno della rete.

L’annuncio ufficiale sul futuro conduttore o conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe arrivare già a luglio, in concomitanza con la presentazione dei palinsesti Mediaset. La scelta del nuovo volto del programma rappresenterà una decisione cruciale per il futuro della rete e per il suo pubblico, in attesa di scoprire quale direzione prenderà il talk pomeridiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!