Murder Mystery 2: Adam Sandler e Jennifer Aniston in trattative per il sequel di Netflix

“Murder Mystery 2“ vede Jeremy Garelick firmare per dirigere la commedia e perfezionare la sceneggiatura di James Vanderbilt.

Murder Mystery 2: il ritorno di Adam Sandler e Jennifer Aniston

Adam Sandler e Jennifer Aniston sono in trattative per tornare in “Murder Mystery 2”, che Jeremy Garelick ha appena firmato per dirigere per Netflix. Il film originale del 2019 vedeva Sandler e Aniston interpretare una coppia sposata incastrata per omicidio mentre era in vacanza. Deadline ha dato la notizia dell’assunzione di Garelick, aggiungendo che Netflix sta accelerando la produzione del sequel, che dovrebbe essere girato a Parigi e nei Caraibi.

James Vanderbilt ha scritto la sceneggiatura e Garelick se ne prenderà cura, avendo precedentemente scritto il film di successo di Aniston “The Break-Up”. Più di 30 milioni di persone hanno guardato almeno due minuti di “Murder Mystery” durante il suo primo fine settimana su Netflix, portando a una stima di quattro settimane di 73 milioni. Sono un sacco di occhi, soprattutto per un titolo originale che non è anche un film d’azione.

Il nuovo giovane regista del film

Il nuovo regista Jeremy Garelick è un ragazzo intelligente e anche molto divertente. Ha collaborato con la LD Entertainment di Mickey Liddell per lanciare la società di produzione American High, che ha poi acquistato una scuola superiore abbandonata nello stato di New York da utilizzare per le provocatorie commedie adolescenziali in cui la società è specializzata. Tra queste ci sono i film di Hulu “The Binge” e “Big Time Adolescence”, così come l’imminente uscita dello streamer “Sex Appeal”. Garelick ha anche prodotto “The Ultimate Playlist Of Noise”

Francesca Reale

19/08/2021