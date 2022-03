Mubi: la programmazione di Marzo

Tanti i temi che animano la programmazione di Marzo su Mubi: il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, la Giornata Internazionale dei diritti della donna, senza dimenticare il Focus sul cinema italiano.

Mubi: in ricordo di Pier Paolo Pasolini

In occasione del centenario della sua nascita, Mubi celebra una delle voci più autorevoli della cultura del Novecento nel nostro paese. Una figura influente e al contempo controversa. I festeggiamenti inizieranno il 5 marzo, in cui programmeremo il suo film d’esordio, “Accattone”, per poi proseguire a marzo e ad aprile con una selezione di sue opere, tra le quali segnaliamo “Il Vangelo secondo Matteo” e “Uccellacci e uccellini”. Non mancheranno poi film a lui dedicati, come “Pasolini” di Abel Ferrara.

La Giornata internazionale dei diritti della donna

Per la Giornata internazionale dei diritti della donna, sarà possibile vedere quello che oramai è diventato un classico, “In Between (Libere, disobbedienti, innamorate)”. Il film di Maysaloun Hamoud è un ritratto esilarante e toccante di tre donne Israeliane e Palestinesi, definite da Isabelle Huppert “eroine contemporanee”. Inoltre sarà arricchita ulteriormente la sezione speciale, ‘Donne con la cinepresa’, una selezione di film diretti da donne di origini, esperienze ed età diverse.

Focus sul cinema italiano del 2000

Prosegue il focus sul cinema italiano degli anni 2000, nel programma di marzo saranno aggiunti due film. Uno è “L’ultimo terrestre”, l’esordio alla regia del fumettista Gipi (Gian Alfonso Pacinotti), una commedia fantascientifica con Gabriele Spinelli e Luca Marinelli in uno dei suoi primi ruoli cinematografici. Ad esso si aggiunge “La giusta distanza”, il film drammatico di Carlo Mazzacurati, che ha ottenuto la nomination a 9 David di Donatello nel 2008.

Mubi: anticipazioni Aprile

Il prossimo mese, Mubi dedicherà un dittico al regista, sceneggiatore, scrittore e poeta Silvano Agosti. “Nel più alto dei cieli”, film drammatico in cui un gruppo di persone dirette a un’udienza col papa rimane bloccato in ascensore, abbandonandosi ai propri istinti più ferini. A questo si affianca “Uova di garofano”, trasposizione del romanzo autobiografico dello stesso Agosti, che racconta la propria infanzia durante la seconda guerra mondiale.

Maria Grazia Bosu

Mubi: programmazione completa marzo 2022