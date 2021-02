“Moxie”: pubblicato il trailer del nuovo film di Amy Poehler

“Moxie” è la nuova pellicola diretta da Amy Poehler prodotta da Netflix.

“Moxie” verrà reso disponibile sulla piattaforma di streaming a marzo

Netflix ha da poco reso disponibile il primo trailer dell’attesissimo nuovo film diretto dall’attrice Amy Poehler (“Mean Girls”, “Inside Out”, “Tenacious D e il destino del rock”) seconda prova dietro la macchina da presa dopo “Wine Country”, commedia agrodolce su un gruppo di amici in vacanza nella Napa Valley, anch’esso distribuito da Netflix nel maggio del 2019. “Moxie” seguirà le vicende di Vivian, interpretata da Hadley Robinson (“Piccole donne”), 16enne vittima di bullismo da parte dei suoi compagni del liceo. Grazie all’arrivo di una nuova studentessa con cui fa subito amicizia, troverà il coraggio per reagire contro i soprusi dei suoi compagni. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Jennifer Mathieu pubblicato nel dicembre del 2015, e vede nel cast, tra gli altri, Lauren Tsai, Patrick Schwarzenegger, Nico Hiraga, Sydney Park, Josephine Langford, Clark Gregg, Josie Totah, Anjelika Washington, Charlie Hall, Sabrina Haskett, Ike Barinholtz e Marcia Gay Harden. “Moxie” verrà reso disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 3 marzo.

Qui sotto potete vedere il trailer di “Moxie”.

La trama della nuova pellicola di Amy Poehler

La 16enne Vivian è un’adolescente molto timida, che continua a subire vessazioni da parte dei suoi compagni di scuola. Ma, dopo l’arrivo di una nuova studentessa(interpretata da Alycia Pascual-Peña), con cui lega fin da subito, Vivian decide di reagire contro i soprusi di cui è vittima. Ispirata dal passato ribelle di sua madre (interpretata dalla stessa Amy Poehler), Vivian pubblica in modo anonimo un giornale clandestino chiamato “Moxie” per denunciare i comportamenti da bulli dei suoi compagni del liceo. Grazie al successo ottenuto dal giornale, Vivian riuscirà a stringere nuove amicizie e alleanze per riuscire a sconfiggere i bulli che la tormentano.



Marco Gobbetto

02/02/2021