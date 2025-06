Morto Rick Hurst, l’attore noto per il ruolo di Cletus Hogg in Hazzard

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Rick Hurst, celebre per il suo ruolo di vice-sceriffo Cletus Hogg nella famosa serie televisiva “Hazzard“, è deceduto all’età di 79 anni. La notizia della sua scomparsa ha colpito il mondo dello spettacolo e i fan, che lo ricordano per la sua carriera ricca di successi e per il suo spirito vivace. La moglie dell’attore, Candace Kaniecki, ha confermato che Hurst è morto inaspettatamente giovedì a Los Angeles, sebbene le cause del decesso non siano state rese pubbliche.

La carriera di Rick Hurst nel mondo della televisione

Rick Hurst è nato il 1° gennaio 1946 a Houston, in Texas. La sua carriera nel mondo della televisione è iniziata negli anni ’70, quando ha interpretato ruoli in diverse serie di successo. Tra queste, spiccano “Sanford and Son“, “La famiglia Partridge“, “Gunsmoke“, “Happy Days“, “La casa nella prateria“, “L’uomo da sei milioni di dollari” e “MAS*H“. Questi ruoli iniziali hanno contribuito a costruire la sua reputazione come attore versatile e talentuoso.

Tuttavia, è stato il suo ruolo di Cletus Hogg in “Hazzard” a consacrarlo come una figura iconica della televisione. La serie, andata in onda sulla CBS dal 1979 al 1985, ha ottenuto un enorme successo e ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Hurst ha interpretato il cugino di Boss Hogg, un personaggio che ha saputo portare sullo schermo con grande comicità e carisma.

L’impatto di Hurst sui colleghi e sui fan

La notizia della morte di Rick Hurst ha suscitato reazioni commosse tra i suoi colleghi. Ben Jones, che interpretava Cooter Davenport in “Hazzard“, ha condiviso il suo dolore attraverso un post su Facebook, esprimendo quanto fosse difficile accettare la scomparsa di un amico così caro. Jones ha descritto Hurst come una persona che sapeva sempre come far sorridere gli altri, sottolineando il suo grande cuore e la sua professionalità. “Era un bravo attore, uno splendido comico e un collega meravigliosamente solidale”, ha dichiarato Jones, evidenziando il legame speciale che aveva con Hurst, durato oltre 45 anni.

Hurst era atteso a un evento al Cooter’s Place di Pigeon Forge, nel Tennessee, il mese prossimo, dove avrebbe potuto incontrare i fan e condividere la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo tra i suoi cari, ma anche tra i numerosi fan che lo hanno seguito nel corso degli anni.

I ruoli successivi e l’eredità di Rick Hurst

Dopo la fine di “Hazzard“, Rick Hurst ha continuato a lavorare nel mondo della televisione, apparendo in diverse altre serie. Tra queste, si possono citare “La signora in giallo“, “227“, “The Wonder Years“, “Otto sotto un tetto” e “Melrose Place“. La sua versatilità gli ha permesso di adattarsi a una varietà di generi e stili, dimostrando la sua abilità come attore.

In aggiunta al suo lavoro in televisione, Hurst ha recitato anche in film di successo come “Le ragazze della Terra sono facili” , “Karate Kid 3” , “Fiori d’acciaio” e “La mia adorabile nemica” . La sua carriera è stata caratterizzata da una continua ricerca di nuove sfide e opportunità, che gli hanno permesso di rimanere rilevante nel panorama cinematografico e televisivo.

Rick Hurst sarà ricordato non solo per i suoi ruoli iconici, ma anche per il suo spirito e la sua capacità di portare gioia a chi lo circondava. La sua eredità vive attraverso le sue performance e nei cuori di coloro che lo hanno ammirato nel corso degli anni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!