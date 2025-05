Morte di Sergio Silvestri: il ricordo del dj che ha collaborato con Vasco Rossi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La scomparsa di Sergio Silvestri, storico dj di Punto Radio e amico di Vasco Rossi, ha scosso il mondo della musica. Silvestri, che aveva 73 anni, è deceduto recentemente, ma le cause del suo decesso non sono ancora state rese pubbliche. La notizia ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i fan e gli amici, con Vasco Rossi che ha voluto dedicargli un commovente messaggio sui social.

Un grave lutto per il mondo della musica

La notizia della morte di Sergio Silvestri ha colpito profondamente non solo Vasco Rossi, ma anche l’intero panorama musicale italiano. Silvestri, noto per la sua carriera come dj e per la sua collaborazione con il celebre cantante, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti. La sua carriera è stata caratterizzata da una passione autentica per la musica, che ha condiviso con il pubblico attraverso le sue trasmissioni radiofoniche e i suoi progetti artistici.

Vasco Rossi ha voluto ricordare il suo amico con un post su Instagram, dove ha condiviso una foto di Silvestri accompagnata dalla scritta “Ciao Sergio“. La didascalia del post cita una frase di una delle canzoni più celebri di Rossi, “Vita Spericolata”, esprimendo così il profondo legame che univa i due artisti. Questo gesto ha suscitato una reazione emotiva tra i fan, che hanno inondato il profilo di Vasco di messaggi di condoglianze e affetto.

Un legame speciale tra Sergio Silvestri e Vasco Rossi

Sergio Silvestri e Vasco Rossi si sono conosciuti durante gli anni della loro gioventù a Modena, dove entrambi frequentavano il collegio dei salesiani. La loro amicizia è nata grazie alla condivisione della passione per la musica, che li ha portati a collaborare in diversi progetti. Uno dei risultati più significativi di questa collaborazione è stata la creazione del brano “La Strega “, pubblicato nel 1979, che è diventato uno dei successi più amati dai fan di Vasco.

La carriera di Silvestri come dj presso Punto Radio lo ha portato a entrare in contatto con molti artisti, ma il suo legame con Vasco Rossi è stato particolarmente forte. Silvestri non solo ha contribuito alla musica di Rossi, ma ha anche avuto un ruolo fondamentale nel far conoscere il chitarrista Maurizio Solieri, un altro importante collaboratore di Vasco. Questo intreccio di relazioni ha arricchito la scena musicale italiana, creando un legame che è durato nel tempo.

La vita di Sergio Silvestri: passione e famiglia

Originario di Concordia, Sergio Silvestri si era trasferito a Mirandola, dove ha vissuto per oltre cinquant’anni. La sua passione per la musica non si è fermata alla carriera da dj; ha anche trasmesso questo amore ai suoi figli, che hanno formato un gruppo musicale. Questo legame familiare con la musica ha permesso a Silvestri di continuare a vivere attraverso le note e le melodie, anche dopo aver lasciato il mondo della radio.

Negli anni ’90, dopo una lunga carriera come dj, Silvestri ha deciso di intraprendere una nuova avventura aprendo un negozio di confezioni di maglierie, dove ha lavorato fino al raggiungimento della pensione. Questa scelta ha dimostrato la sua versatilità e la capacità di adattarsi a nuove sfide, mantenendo sempre viva la sua passione per la musica.

La scomparsa di Sergio Silvestri rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La sua eredità musicale e il ricordo della sua amicizia con Vasco Rossi continueranno a vivere nei cuori di chi lo ha amato.

