Morta Marise Wipani, l’attrice neozelandese di “Xena” e “Hercules” compie 61 anni

Marise Wipani, attrice neozelandese conosciuta per i suoi ruoli iconici in “Xena: Principessa Guerriera” e “Hercules”, è venuta a mancare il 6 giugno 2025, giorno in cui celebrava il suo 61° compleanno. La triste notizia è stata comunicata tramite un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, in cui è stata condivisa una citazione dal film “A spasso con Daisy”: “Ho lasciato questa spirale mortale. Addio, buona fortuna, buon Dio”. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i fan e gli amici, che la ricordano per il suo talento e la sua personalità.

Carriera e successi di Marise Wipani

Marise Wipani ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di Miss Nuova Zelanda nel 1983, dove si è classificata al secondo posto. Questo primo passo le ha aperto le porte del mondo della recitazione, portandola a interpretare vari personaggi nel popolare “Billy T. James Show”. Il suo debutto cinematografico è avvenuto con il film “Uomini, cavalli, scommesse e truffe”, che ha segnato l’inizio di una carriera ricca di ruoli significativi.

Uno dei momenti chiave della sua carriera è stato il suo coinvolgimento nella produzione “Hercules nel Labirinto del Minotauro”, che le ha permesso di ottenere un ruolo nella successiva serie “Hercules”. Questo l’ha resa un volto noto tra il pubblico, in particolare in Italia, dove ha guadagnato popolarità per la sua interpretazione di Kanae in “Xena: Principessa Guerriera”. La serie, che ha riscosso un grande successo, ha contribuito a consolidare la sua carriera e a farla entrare nel cuore dei fan di tutto il mondo.

Vita privata e ultimi anni di Marise Wipani

Negli ultimi anni della sua vita, Marise Wipani ha scelto di vivere in Nuova Zelanda, dove ha mantenuto un profilo basso e una routine discreta. Ha lavorato in un caffè locale, lontano dai riflettori, ma ha continuato a essere coinvolta nel mondo della recitazione, apparendo occasionalmente in produzioni minori. Nonostante il suo ritiro dalle scene principali, il suo amore per l’arte e la recitazione non è mai svanito.

In un’intervista, Marise aveva condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sulla gestione delle sue finanze, esprimendo rammarico per le scelte fatte nei primi anni. “Vorrei essere ricca e vorrei aver dato retta a chi mi diceva di risparmiare”, aveva dichiarato, rivelando un lato più personale e vulnerabile della sua vita. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama della recitazione, ma il suo contributo rimarrà impresso nella memoria di coloro che l’hanno seguita e ammirata nel corso degli anni.

