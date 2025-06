Morena Farfante rivela il messaggio di Mario Cusitore: la sua nuova vita con Francesco Relli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Morena Farfante, ex protagonista del noto dating show “Uomini e Donne“, ha recentemente condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale attuale e sul passato con Mario Cusitore. In un’intervista rilasciata a CasaLollo2, la dama ha raccontato come, dopo aver trovato l’amore con Francesco Relli, ha ricevuto un messaggio inaspettato da Cusitore, che ha cercato di ricontattarla mesi fa. Questo episodio ha riacceso l’interesse dei fan sul suo percorso amoroso e sulla sua attuale relazione.

Il messaggio inatteso di Mario Cusitore

Morena Farfante ha rivelato che Mario Cusitore, dopo la sua uscita dal programma, ha tentato di ristabilire un contatto con lei. In occasione della Festa delle Donne, Cusitore le ha inviato un messaggio vocale mentre si trovava in Sicilia. Tuttavia, la dama ha chiarito di non aver risposto, sottolineando il suo disinteresse nei confronti di questa comunicazione. “Quando è uscito definitivamente, mi ha contattato per la festa delle donne, ma io non ho risposto. A me non interessa”, ha affermato con decisione.

Questo episodio ha suscitato curiosità tra i fan del programma, che hanno seguito la storia di Morena e Mario durante la loro partecipazione a “Uomini e Donne“. La dama ha scelto di non tornare indietro, concentrandosi invece sulla sua nuova relazione, che sembra portarle molta felicità.

La storia d’amore con Francesco Relli

Nel corso dell’intervista, Morena ha parlato con entusiasmo della sua attuale relazione con Francesco Relli. Ha confessato di non aver mai immaginato che la loro storia potesse svilupparsi così positivamente una volta che le telecamere si sono spente. “Sinceramente non me l’aspettavo. I presupposti positivi c’erano, ma non pensavo di trovare lui e di stare così bene”, ha dichiarato.

Francesco Relli, ex cavaliere del programma, si è dimostrato un partner serio e affidabile. Morena ha apprezzato il suo approccio sincero e diretto, notando come Relli, a differenza di altri, non si lasciasse andare a parole vuote. “Lui voleva essere sicuro dei suoi sentimenti prima di dichiararli”, ha spiegato, evidenziando la sua serietà e il suo desiderio di costruire una relazione autentica.

L’approccio cauto di Francesco Relli

Francesco Relli ha condiviso il motivo per cui all’inizio si è mostrato titubante nei confronti di Morena. Durante l’intervista, ha spiegato che tende a procedere con cautela nelle relazioni. “Volevo essere sicuro della cosa. Finché non sono sicuro, vado con i piedi di piombo”, ha affermato, sottolineando l’importanza di non prendere in giro le persone.

Tuttavia, una volta che hanno iniziato a frequentarsi e a conoscersi meglio nella vita quotidiana, il suo sentimento per Morena è cresciuto in modo significativo. “Poi dopo siamo usciti, siamo stati insieme, e la cosa è nata. Non mi piace prendere in giro le persone”, ha aggiunto, evidenziando il suo desiderio di costruire una relazione solida e duratura.

La storia d’amore tra Morena e Francesco continua a suscitare l’interesse del pubblico, che spera di vedere la coppia prosperare nel tempo. Con il messaggio di Mario Cusitore ormai alle spalle, la dama sembra aver trovato la serenità e la felicità che cercava.

