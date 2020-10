Moon Knight: lo show Marvel potrebbe aver scelto il proprio regista

La serie Disney+ della Marvel, “Moon Knight”, secondo Deadline, sarà diretta da Mohamed Diab, regista di “Clash”.

Fonti e rumors su protagonista e regista di “Moon Knight”

“Moon Knight”, serie tv Disney+ con probabile protagonista Oscar Isaac, tra le più attese dal grande pubblico, sembra, secondo Deadline, aver trovato in Mohamed Diab il proprio regista. Lo show Disney+ sarà incentrato sul personaggio di Marc Spector, ex marine diventato un mercenario che grazie a molteplici identità riesce a non rivelare mai chi è realmente e a combattere il crimine. Secondo alcune fonti e rumors Isaac interpreterà appunto Marc Spector nella serie, arrivando così a prender parte al terzo progetto incentrato sul mondo sci-fi. L’attore ha infatti interpretato il villain Apocalisse nei film “X-Men: Apocalisse” nel 2016, nel 2017 appare in “Star Wars: gli ultimi Jedi” e nel 2019 in “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”.

Mohamed Diab, originario dell’Egitto, è particolarmente noto e apprezzato per la regia di “Clash”, del 2016, presentato a Cannes, che racconta gli scontri a Il Cairo durante il 2013, tra manifestanti contro e a favore della Fratellanza Musulmana. Il suo debutto cinematografico è avvenuto in realtà nel 2010, con “Cairo 678”, premiato come miglior lungometraggio e miglior lungometraggio internazionale al Chicago International Film Festival. “Moon Knight” vede anche la partecipazione di Jeremy Slater come head writer degli sceneggiatori.

Marvel Studios & Disney+

Lo show “Moon Knight” si aggiunge così a tutte le serie tv dei Marvel Studios in lavorazione e fissati per l’uscita sul servizio streaming Disney+, tra cui “WandaVision”, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, “The Falcon and the Winter Soldier” e “Loki” con Tom Hiddleston. Tra i più importanti film con Oscar Isaac sono presenti “Che – L’argentino”, “Agora”, “Drive”, “The Bourne Legacy”, “Ex Machina”, “The Promise”, “Suburbicon”, “Annientamento”, “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” e, previsto per il 2021, l’attesissimo “Dune”, di Denis Villenueve, con un cast stellare. Isaac è stato inoltre protagonista dell’acclamata miniserie tv “Show Me a Hero” sulla vita di Nick Wasicsko, sindaco di Yonkers, tra gli anni ’80 e ’90.

Giorgia Terranova