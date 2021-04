Mission: Impossible 7, una nuova foto dal set

La nuova foto dal set di “Mission: Impossible 7” mostrano Tom Cruise appeso ad un treno

Sul set di “Mission: Impossible 7”

Il regista di “Mission: Impossible 7” Christopher McQuarrie ha pubblicato una foto sul suo Instagram che mostra Tom Cruise appeso a un treno in corsa.

McQuarrie ha scritto nel suo post:

“Cosa sarebbe Mission senza un po ‘di colore locale? I nostri più sinceri ringraziamenti alla North Yorkshire Moors Railway, all’Office for Road and Rail, a Eddie Draper, Riley’s e GB Rail Freight e, naturalmente, alle persone incredibilmente adorabili e accoglienti di Levisham. Abbiamo trascorso una settimana fantastica (e un tempo straordinariamente bello) nel favoloso Yorkshire. Torneremo per un ultimo danno a breve.”

“Mission: Impossible 7” segnerà la terza volta di McQuarrie a dirigere un film del franchise. La Paramount Pictures è entusiasta di quanto fatto tra McQuarrie e il team di Cruise, dato che McQuarrie ha già firmato per dirigere anche l’ottavo film. I fan dovrebbero essere entusiasti, poiché gli ultimi film della serie non solo hanno avuto successo al botteghino, ma hanno anche raccolto un sacco di elogi da parte della critica.

Il franchise di Mission: Impossible è noto da tempo per le sue acrobazie spericolate e gli ultimi due capitoli della serie si sono chiaramente messi a confronto. Che si trattasse di scalare il Burj Khalifa in “Mission: Impossible – Ghost Protocol”, penzolare da un aereo in “Mission: Impossible – Rogue Nation”, o addirittura rompersi una gamba saltando da un edificio in “Mission: Impossible – Fallout”, Cruise si è sempre esposto in prima persona per offrire azioni spettacolari per il pubblico. Ed anche a questo giro sembra aver mantenuto alte le aspettative.

Mission: Impossible 7 uscirà nei cinema statunitensi il 27 maggio 2022.

Sotto potete vedere la foto di Tom Cruise dal set di “Mission: Impossible 7“.

Luca Francesconi

27/04/2021