Mission: Impossible 7: Christopher McQuarrie condivide una nuova foto dal set

L’ultimo capitolo dell’ acclamato franchise di spionaggio “Mission Impossibile 7”, arriverà nei cinema il prossimo anno. In attesa dell’uscita, possiamo solo goderci le foto che arrivano dal set.

Mission Impossible 7: la foto dal set condivisa dallo storico regista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie)

Christopher McQuarrie sta dando ai fan una nuova occhiata al mondo di “Mission: Impossible 7”. In un post su Instagram, il veterano regista e scrittore del film ha pubblicato una foto dell’attrice Rebecca Ferguson, che ha interpretato l’ex agente dell’MI6 Ilsa Faust negli ultimi due film del franchise.

La foto è un primo piano stretto, in un bianco e nero, e possiamo vedere che la Ferguson sfoggia una benda sull’occhio come parte del suo costume, tirata fino alla fronte. Nient’altro è visibile nella fotografia, e nella didascalia nient’altro che un’ ellissi. In questo modo il regista lascia i fan con la domanda riguardo cosa accadrà a Ilsa.

La possibile trasformazione di un personaggio chiave

In passato, il personaggio di Rebecca Ferguson si è alleato con l’agente dell’FMI, Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, per rintracciare le possibili minacce. Questa volta però “Mission: Impossible 7” vedrà le cose girare in una direzione diversa. Vedremo Faust che tradisce l’FMI a favore di qualcosa di sconosciuto. O forse accadrà qualcosa di più tragico. Nessuno può saperlo con certezza, ma il post criptico di McQuarrie ci lascia sicuramente nel dubbio.

Il cast del settimo capitolo di “Mission Impossible”

“Mission: Impossible 7”, che non ha ancora ricevuto un titolo, vede nel cast anche Ving Rhames e Simon Pegg (entrambi di ritorno nei panni dei colleghi dell’IMF di Hunt Luther e Benji), così come Vanessa Kirby, Hayley Atwell e Indira Varma. Sarà il terzo film di “Mission: Impossible” a essere diretto da McQuarrie, che continua anche a scrivere le proprie sceneggiature. Il blockbuster è prodotto da McQuarrie, Cruise, J.J. Abrams, David Ellison, Jake Myers, Dana Goldber e Don Granger.

Originariamente previsto per la prima volta nelle sale il 23 luglio 2021, il film uscirà ora il 27 maggio 2022, con anche un’uscita in streaming su Paramount+ nel luglio 2022.

Francesca Reale

15/07/2021