Miriana Trevisan racconta la sua battaglia contro l’anoressia a La Volta Buona

Miriana Trevisan, showgirl di 52 anni, ha aperto il suo cuore durante un’intervista a La Volta Buona, dove ha condiviso la sua difficile esperienza con l’anoressia. La sua storia è segnata da momenti di grande fragilità, specialmente dopo la separazione dal marito Pago, con il quale ha avuto un figlio, Nicola. La Trevisan ha rivelato dettagli toccanti della sua vita, mettendo in luce le sfide che ha affrontato nel corso degli anni.

La lotta contro l’anoressia: un percorso difficile

Miriana Trevisan ha descritto il suo percorso di vita segnato da disturbi alimentari fin dalla giovane età. In un momento particolarmente critico, ha confessato di aver mangiato solo un’arancia al giorno per un periodo prolungato, arrivando a pesare appena 44 kg. La showgirl ha spiegato che la sua battaglia contro l’anoressia è iniziata quando era ancora adolescente, quando aspirava a diventare ballerina classica. “Ero in guerra con me stessa”, ha detto, rivelando come la pressione per mantenere un certo aspetto fisico l’abbia portata a sviluppare abitudini alimentari malsane.

Miriana ha anche raccontato che i suoi genitori, impegnati nel lavoro, non si accorgevano della sua situazione. Indossava sempre maglioni larghi per nascondere il suo corpo, rispondendo affermativamente alle domande dei genitori sul suo stato alimentare. È stato solo grazie all’attenzione del suo insegnante di danza che la situazione è stata finalmente riconosciuta. “Un giorno il mio maestro di danza si è reso conto che non avevo più forze e mi ha detto di togliermi il maglione”, ha ricordato. Questo momento cruciale ha segnato l’inizio di un percorso di recupero, poiché il maestro le ha imposto di non tornare a lezione fino a quando non avesse ripreso peso.

Il divorzio da Pago e il ritorno dei disturbi alimentari

Dopo la fine del suo matrimonio con Pago, Miriana ha affrontato un altro periodo di crisi. La separazione, avvenuta nel 2013, ha riacutizzato i suoi problemi alimentari. “Questa cosa mi è successa di nuovo dopo il divorzio: sono arrivata a pesare solo 44 chili”, ha dichiarato. La showgirl ha descritto come sua madre, preoccupata per la sua salute, cercasse di farle mangiare frutta e altri alimenti, rincorrendola per casa con cucchiai in mano.

Questa fase della sua vita ha rappresentato una sfida significativa per Miriana, che ha dovuto affrontare non solo il dolore della separazione, ma anche la lotta interiore contro un disturbo alimentare che sembrava non volerla abbandonare. Nonostante le difficoltà, la Trevisan ha trovato la forza di riprendersi, dimostrando una resilienza notevole. La sua storia è un esempio di come, anche nei momenti più bui, sia possibile trovare la luce e ricominciare a vivere.

Un messaggio di speranza e consapevolezza

La testimonianza di Miriana Trevisan a La Volta Buona non è solo un racconto personale, ma anche un messaggio di speranza per chi si trova ad affrontare situazioni simili. La sua esperienza evidenzia l’importanza di riconoscere i segnali di allerta e di cercare aiuto quando necessario. La lotta contro l’anoressia è complessa e richiede supporto, comprensione e, soprattutto, consapevolezza.

Miriana ha dimostrato che, nonostante le sfide, è possibile superare i momenti difficili e ritrovare un equilibrio. La sua storia invita a riflettere sull’importanza della salute mentale e sull’impatto che le relazioni personali possono avere sul benessere individuale. Condividere esperienze come la sua può contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi alimentari e sulla necessità di un dialogo aperto e onesto su questi temi.

