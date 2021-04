Mindhunter, la terza stagione è ancora possibile?

La nuova stagione dell’acclamata serie Netflix “Mindhunter” potrebbe ancora farsi secondo gli ultimi rumors

La terza stagione di “Mindhunter”

La terza stagione di Mindhunter potrebbe essere ancora fattibile, dopotutto.

Small Screen riporta che Netflix e David Fincher sono tornati in trattative per la terza stagione della serie ormai cult. Le speranze sembravano svanite nel gennaio 2020, quando i protagonisti della serie Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv erano stati sollevati dai loro incarichi. Anche Netflix aveva messo lo spettacolo in standby a tempo indeterminato.

Tuttavia, molto è cambiato da allora, dal momento che il creatore della serie Fincher ha firmato un esclusivo accordo di sviluppo quadriennale con Netflix. Il suo dramma in costume “Mank“, distribuito da Netflix, non solo ha ricevuto recensioni positive dalla critica ma è stato nominato anche per dieci Academy Awards, tra cui Miglior Film e Miglior Regista. Un motivo in più per Netflix e Fincher per tornare a discutere del nuovo capitolo del thriller psicologico.

I progetti di Fincher

L’unico progetto a cui Fincher è attualmente legato è “The Killer”, che approda su Netflix dopo anni in cui lo stesso regista aveva provato a farlo produrre altrove.

“Mindhunter“, è considerato uno dei migliori show originali di Netflix, nonostante il regista ammetta che la serie non ha generato un numero di visualizzazioni abbastanza alto da giustificare l’investimento necessario per continuare col progetto. Con l’accordo di sviluppo di Fincher con Netflix, ha senso che Mindhunter venga menzionato durante le discussioni tra i due.

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori sviluppi con la consapevolezza però che la porta non è completamente chiusa come molti fan temevano.

Luca Francesconi

22/04/2021