Millie Bobby Brown da oggi Enola Holmes per Netflix

Millie Bobby Brown interpreterà la sorella del più famoso investigatore di sempre Sherlock Holmes nel nuovo film originale di Netflix, disponibile sul piccolo schermo da oggi 23 settembre.

Enola Holmes: esce il film Netflix con la star di “Stranger Things” Millie Bobby Brown

Slang Vittoriano questo sconosciuto! Quali espressioni gli antenati vittoriani utilizzavano per indicare qualcosa?

Questa è la domanda a cui si tenta di dare una risposta nel divertente video promozionale di Netflix per il film “Enola Holmes“, dove i tre fratelli Holmes, interpretati rispettivamente da Millie Bobby Brown (Enola), Henry Cavill (Sherlock) e Sam Claflin (Mycroft) sono alle prese con le espressioni enigmatiche dello slang vittoriano, con il compito di indovinare a cosa fa riferimento.

Nonostante le star siano di origine britannica, la cosa non aiuta in quanto alcuni termini sono davvero indecifrabili, come “Chuckaboo”, “Skilamalink” e “Nanty Narking”. E dove sono finite allora le celebri capacità deduttive di casa Holmes?

Debutta la saga letteraria young adult di Nancy Springer

La saga di Nancy Springer si sofferma sui due fratelli “minori” di Sherlock , quindi sulla star di “Stranger Things” Millie Bobby Browne e su Henry Cavill, meglio conosciuto come Superman nell’Universo DC Comics e come protagonista della serie Netflix “The Witcher”, nata come concorrente dell’indimenticata “Trono di Spade”.

Nel cast anche Helena Bonham Carter, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Jack Thorne autore , tra gli altri, anche della serie “His Dark Materials” e la regia a Harry Bradbeer, che ha diretto quasi tutti gli episodi di “Fleabag”.

Chiaretta Migliani Cavina