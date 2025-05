Miley Cyrus racconta la sua esperienza traumatica dopo le riprese sulla Walk of Fame

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Miley Cyrus ha recentemente condiviso un episodio inquietante legato alle riprese del suo nuovo film, che accompagna l’uscita del suo nono album in studio, intitolato “Something Beautiful“, previsto per il 30 maggio. Durante un’intervista al programma “Jimmy Kimmel Live!“, la cantante ha rivelato di aver contratto una grave infezione dopo aver girato alcune scene sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Questo racconto mette in luce non solo le sfide affrontate durante la produzione, ma anche il lato più umano e vulnerabile dell’artista.

La scelta di girare di notte sulla Walk of Fame

Miley Cyrus ha spiegato che la decisione di filmare sulla Walk of Fame durante la notte è stata dettata dalla volontà di evitare la folla e di risparmiare sul budget. “Abbiamo girato il video a ottobre, e a novembre, proprio il Giorno del Ringraziamento, sono finita in terapia intensiva”, ha raccontato la cantante. La scelta di filmare in orari insoliti, sebbene strategica, ha avuto conseguenze inaspettate. Cyrus ha descritto il suo ricovero in ospedale, dove ha dovuto affrontare una situazione critica: “Non perché fosse così grave da subito, ma l’ospedale era pieno e mi hanno messa lì. La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi… proprio intorno al ginocchio”.

Il racconto di Miley ha rivelato la gravità della sua condizione, con il medico che le ha chiesto come avesse potuto contrarre un’infezione così seria. La cantante ha immediatamente associato il suo stato all’immagine di sé stessa mentre rotolava per terra sulla Walk of Fame, un momento che ha preso una piega drammatica. La sua esperienza in ospedale è stata segnata da un’interazione surreale con il chirurgo, che, pur essendo abituato a operare su casi complessi, ha trovato il suo ginocchio “disgustoso”.

Un film che promette di essere unico

Il film, che debutterà nelle sale il 12 giugno, è descritto come una “esperienza visiva unica alimentata dalla fantasia” e una “pop opera senza precedenti”. Miley ha rivelato di aver investito gran parte del budget del film nel suo guardaroba, un aspetto che ha suscitato un certo imbarazzo. “Avevo un grande sogno, e anche un buon budget in realtà – ha detto – Ma ho speso tutto per i vestiti”. Questa scelta ha portato a una situazione in cui, quando è arrivato il momento di girare sulla Walk of Fame, la produzione ha dovuto chiedere se avesse affittato il luogo. La risposta di Miley è stata di girare nel cuore della notte, convinta che non ci fosse nessuno.

Tuttavia, la realtà della Walk of Fame di notte si è rivelata ben diversa dalle sue aspettative. “Ho pensato fosse il mio ultimo giorno”, ha confessato, aggiungendo un tocco di ironia alla sua disavventura. Nonostante le difficoltà, Miley ha affrontato la situazione con un certo spirito, ammettendo di essersi sentita inizialmente in colpa per aver “rovinato” il video con la sua storia “squallida”.

L’ironia di un sacrificio artistico

Durante l’intervista, il conduttore Jimmy Kimmel ha risposto con affetto alle parole di Miley, sottolineando che il suo sacrificio non è stato vano: “No, quello che hai fatto è stato sacrificarti per quest’opera. Hai quasi dato la vita per questo film”. Questo scambio mette in evidenza non solo il legame tra l’artista e il suo lavoro, ma anche l’impegno che i creatori mettono nelle loro opere, spesso a costo di esperienze personali difficili.

Miley Cyrus, con la sua storia, offre uno spaccato della vita di un’artista che, nonostante il successo, deve affrontare sfide inaspettate. La sua esperienza sulla Walk of Fame diventa così un simbolo della dedizione e della passione che caratterizzano il mondo dello spettacolo, rendendo il suo nuovo progetto ancora più atteso dai fan.

