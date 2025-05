Miley Cyrus parla di sobrietà e rinascita in vista del nuovo album “Something Beautiful”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Miley Cyrus ha recentemente rilasciato un’intervista al The Zane Lowe Show su Apple Music 1, dove ha condiviso dettagli intimi sulla sua vita e sul suo prossimo album, “Something Beautiful“, in uscita il 30 maggio. La cantante statunitense ha affrontato temi di sobrietà, crescita personale e le sue ispirazionia artistiche, rivelando come questi elementi abbiano influenzato la sua musica e la sua carriera.

La rinascita di Miley Cyrus

Nel corso dell’intervista, Miley Cyrus ha descritto la sua trasformazione personale come un viaggio di rinascita. Dopo un periodo difficile, la cantante ha trovato la forza di rialzarsi e reinventarsi. Ha parlato di come la sua canzone “Flowers” rappresenti un momento cruciale nella sua vita, paragonandola a un inno di resilienza simile a “I Will Survive“. Questo brano le ha permesso di ottenere un Grammy nel 2024, un riconoscimento che ha significato molto per lei. Cyrus ha spiegato: «Avevo bisogno di qualcosa a cui aggrapparmi che mi facesse sentire davvero vincente». Questo trofeo ha rappresentato un traguardo importante, soprattutto dopo aver affrontato l’ansia e le incertezze che l’hanno colpita dopo la pandemia.

L’importanza della sobrietà

Cyrus ha parlato apertamente della sua lotta con l’ansia e dell’importanza della sobrietà nella sua vita. Ha rivelato di aver sofferto di un edema di Reinke, una condizione che influisce sulle corde vocali, rendendo difficile esibirsi. La cantante ha sottolineato come le sue abitudini passate, come bere e festeggiare dopo i concerti, abbiano aggravato questa problematica. La sobrietà, per Cyrus, non è solo una scelta, ma una necessità: «La sobrietà è come il mio Dio. Ne ho bisogno, vivo per lei. Ha cambiato tutta la mia vita». Questo cambiamento ha avuto un impatto significativo sulla sua salute mentale e fisica, permettendole di affrontare le sfide della sua carriera con maggiore serenità.

Ispirazioni artistiche e il nuovo album

Nel raccontare il processo creativo dietro il suo nuovo album, Miley Cyrus ha citato la sua madrina, Dolly Parton, come una delle principali fonti di ispirazione. Inoltre, ha rivelato che Harrison Ford ha influenzato l’estetica del film “Something Beautiful“, che accompagnerà l’album e uscirà il 27 giugno. Cyrus ha descritto come queste figure iconiche abbiano contribuito alla sua rinascita artistica, spingendola a esplorare nuove sonorità e temi nei suoi brani.

Messaggio ai fan e aspettative future

Rispondendo a Zane Lowe su cosa desidera che i fan portino con sé dopo aver ascoltato il suo nuovo lavoro, Miley ha affermato: «Voglio che la gente balli in tutte le mie linee temporali e in tutte le mie vite». La cantante spera che il suo album e il film vengano percepiti in modo profondo, invitando gli ascoltatori a vivere un’esperienza sensoriale completa. Con “Something Beautiful“, Cyrus desidera segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera, ricco di sogni e aspirazioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!