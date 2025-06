Miley Cyrus lancia il nuovo album e celebra le nuove stelle del pop: “Non sono invidiosa”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Miley Cyrus ha recentemente fatto il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo album intitolato Something Beautiful, pubblicato a due anni di distanza dal precedente lavoro Endless Summer Vacation, che aveva visto il successo del singolo Flowers. Questo nuovo progetto discografico segna un’importante tappa nella carriera dell’artista, che continua a evolversi e a sorprendere i suoi fan.

Un nuovo capitolo musicale

Something Beautiful è stato anticipato dal singolo End Of The World, un brano radiofonico che, nonostante le aspettative, ha faticato a trovare spazio nelle classifiche globali. Nella classifica Billboard, ad esempio, ha raggiunto solo la posizione #52, un risultato che ha sorpreso molti critici e fan. L’album include anche una collaborazione con la supermodella Naomi Campbell, che aggiunge un tocco di glamour al progetto. In concomitanza con l’uscita dell’album, Miley ha presentato il secondo singolo ufficiale, Easy Lover, che ha già suscitato interesse tra gli ascoltatori.

Riflessioni sulle nuove popstar

In un’intervista con Zane Lowe su Apple Music, Miley Cyrus ha condiviso il suo entusiasmo per le nuove generazioni di artisti, in particolare per Chappell Roan e Sabrina Carpenter. Ha elogiato le loro performance ai Grammy Awards 2025, descrivendo Chappell come “perfetta nell’intonazione” mentre si esibiva “cavalcando un unicorno”. Riguardo a Sabrina, ha affermato: “È semplicemente sbalorditiva. L’avete vista al Saturday Night Live? Wow!”. Queste parole evidenziano non solo l’ammirazione di Miley per il talento delle nuove leve, ma anche il suo desiderio di supportarle nel loro percorso.

Empatia e protezione per le nuove leve

In un’intervista a Harper’s Bazaar, Miley ha parlato delle sfide che i giovani artisti devono affrontare nell’era dei social media. Ha espresso empatia per Chappell Roan, sottolineando le difficoltà che può incontrare nella gestione della fama. Miley ha dichiarato di voler “proteggere” queste nuove popstar, consapevole del rischio di “bruciarsi” che corre chi si affaccia al mondo della musica. Ha condiviso la sua esperienza personale, affermando di non sentirsi minacciata dal successo di queste giovani artiste, ma piuttosto felice per i loro traguardi.

Con il suo nuovo album e le sue dichiarazioni, Miley Cyrus non solo riafferma la sua presenza nel panorama musicale, ma si propone anche come una figura di supporto per le nuove generazioni, dimostrando che la competizione può coesistere con la solidarietà.

