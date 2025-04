Miley Cyrus incanta Parigi con una settimana di look strabilianti e tendenze moda

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Miley Cyrus ha recentemente catturato l’attenzione di fan e appassionati di moda durante la sua settimana a Parigi, dove ha presentato una serie di outfit sorprendenti. Con più di quattro cambi d’abito in un solo giorno, la popstar ha dimostrato la sua abilità nel dettare tendenze e nel trasformare ogni momento in un vero e proprio spettacolo di stile. Questo viaggio non è stato solo un’opportunità per promuovere il suo nuovo album “Something Beautiful“, in uscita il 30 maggio, ma anche un’occasione per esprimere la sua visione della moda contemporanea.

Un viaggio nella moda: l’anticipazione delle tendenze autunno-inverno 2025-2026

Mentre il settore della moda si prepara per la stagione autunno-inverno 2025-2026, caratterizzata da proporzioni oversize, materiali in pelle e richiami vintage, Miley Cyrus si è presentata in anticipo, indossando capi che hanno già anticipato le tendenze. La sua presenza a Parigi ha rappresentato un manifesto di stile, dove ogni outfit raccontava una storia di eleganza e audacia. La cantante ha scelto con cura i suoi look, indossando abiti di marchi prestigiosi come Alaïa, Saint Laurent, Hermès e Mugler, dimostrando una versatilità che spazia dal gotico raffinato alla freschezza primaverile.

Miley ha saputo mescolare elementi classici con dettagli couture, creando una nuova estetica che riflette la sua personalità. I suoi outfit, che includevano un trench in denim e un midi dress avorio, hanno saputo coniugare eleganza e accessibilità, rendendo ogni apparizione un momento da ricordare. La popstar ha anche trovato il tempo di interagire con i fan, firmando autografi e scattando selfie, il che ha reso la sua settimana parigina ancora più memorabile.

Il primo look: trench in denim di Alaïa

Il primo outfit di Miley Cyrus durante la sua maratona di look parigini è stato un trench coat in denim firmato Alaïa, che ha indossato con grande stile. Questo capospalla, lungo fino alle caviglie e scolpito come un abito da sera, ha messo in risalto la vita della cantante grazie a una delicata cucitura a contrasto. Sotto il trench, Miley ha abbinato un body nero strapless, collant neri e décolleté a punta, creando un look minimalista ma di grande impatto. Gli occhiali da sole oversize e i capelli raccolti in uno chignon ultra sleek hanno completato l’outfit, rendendola pronta per una sfilata improvvisata tra le strade del Marais.

Questo primo look ha catturato l’attenzione non solo per la sua eleganza, ma anche per la capacità di Miley di mescolare elementi di alta moda con un tocco rock. La scelta di un trench in denim, un materiale tradizionalmente casual, trasformato in un pezzo couture, ha dimostrato la sua abilità nel reinterpretare le tendenze.

Il secondo look: corsetto di velluto e pantaloni gessati di Mugler

Poche ore dopo, Miley ha cambiato completamente stile, optando per un ensemble firmato Mugler. Ha indossato un corsetto nero in velluto, caratterizzato da un taglio audace e sofisticato, abbinato a pantaloni a righe sottili che richiamano la sartorialità maschile. Questo look, che evocava l’immagine di una boss lady, è stato accentuato da occhiali da sole neri a gatto e capelli sciolti in morbide onde naturali. La combinazione di rigore e seduzione ha trasformato ogni angolo di Saint-Germain-des-Prés in un set fotografico, evidenziando la capacità di Miley di adattarsi a diverse atmosfere.

L’outfit ha messo in risalto non solo il suo senso della moda, ma anche la sua personalità audace. La scelta di un corsetto, che tradizionalmente sottolinea la figura femminile, abbinato a pantaloni maschili, ha creato un contrasto affascinante, dimostrando come Miley riesca a giocare con le convenzioni di genere attraverso la moda.

Il terzo look: vestito avorio di Hermès con stivali Alaïa

Con l’arrivo del pomeriggio, Miley ha sfoggiato un long dress avorio di Hermès, che ha conferito alla sua immagine un’aria eterea e primaverile. Questo abito, caratterizzato da una scollatura profonda e cuciture in rilievo, ha esaltato la sua silhouette. La cintura annodata in vita e lo spacco vertiginoso sulla gamba sinistra hanno aggiunto un tocco audace, mentre gli stivali neri al ginocchio di Alaïa, già visti in precedenti look, hanno completato l’outfit con un tocco di classe. I capelli raccolti in uno chignon morbido e gli occhiali squadrati neri hanno reso l’apparizione di Miley tanto semplice quanto magnetica.

Questo look ha dimostrato la sua capacità di passare da uno stile rock a uno più romantico, evidenziando la versatilità della cantante. La scelta di un abito di Hermès, noto per la sua eleganza senza tempo, ha confermato il suo status di icona di stile, capace di interpretare le tendenze con grazia e originalità.

Il quarto look: cappotto nero di Alaïa da diva gotica

Al calar della sera, Miley ha optato per un look total black, indossando un lungo cappotto con cappuccio firmato Alaïa. Questo pezzo, caratterizzato da una costruzione scultorea con spalle importanti e chiusura asimmetrica, ha conferito alla cantante un’aria misteriosa e sofisticata. Gli occhiali scuri e i tacchi neri affilati hanno ulteriormente accentuato l’allure gotica del suo outfit, trasformandola in una vera e propria diva. Fuori dal suo hotel, una folla di fan l’ha accolta con entusiasmo, applaudendo e chiedendo selfie, segno della sua popolarità e del suo carisma.

Questo look finale ha chiuso in bellezza una giornata ricca di cambi d’abito, dimostrando come Miley Cyrus riesca a incantare il pubblico con la sua presenza scenica e il suo stile audace. La scelta di un cappotto gotico, in contrasto con i look precedenti, ha messo in evidenza la sua capacità di esplorare diverse estetiche, mantenendo sempre un forte senso di identità.

La settimana di moda di Miley: un mix di stili e influenze

I quattro cambi d’abito di Miley Cyrus in un solo giorno rappresentano solo una parte della sua straordinaria settimana a Parigi. Nella giornata precedente, la cantante aveva già stupito con altre scelte di stile. Ha indossato un mini abito nero off-the-shoulder firmato Saint Laurent, abbinato a collant velati neri e pumps nere, evocando perfettamente lo spirito degli anni ’80. Questo look ha dimostrato la sua capacità di reinterpretare le tendenze del passato con un tocco moderno.

Non contenta, ha successivamente optato per un maxi piumino nero effetto lucido, con cintura in vita e occhiali Wayfarer, mantenendo sempre un’aria disinvolta e irresistibile. I capelli raccolti in una coda di cavallo alta hanno aggiunto un tocco sportivo e grintoso, rendendo ogni suo outfit unico e memorabile.

Tra i look più memorabili, spicca un ensemble burgundy di Bottega Veneta, composto da una giacca di pelle rossa dalle proporzioni over, guanti verdi oliva e gonna a matita rosso fuoco. Completato con occhiali neri squadrati e pumps appuntite, questo outfit ha reso omaggio alla couture contemporanea, mostrando la naturalezza con cui Miley riesce a indossare anche le scelte più audaci.

