Milena Miconi racconta il suo percorso di accettazione e il rapporto con il cibo a “La Volta Buona”

Milena Miconi, nota attrice e showgirl, è stata protagonista della puntata di mercoledì 4 giugno 2025 del programma “La Volta Buona“, condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, Miconi ha condiviso la sua personale esperienza riguardo al complesso rapporto con il cibo e il suo cammino verso l’accettazione di sé. Le sue parole hanno messo in luce un tema delicato e attuale, quello della lotta contro i disturbi alimentari e l’importanza di trovare un equilibrio interiore.

Un rapporto complicato con il cibo

Milena Miconi ha rivelato di essere sempre stata una persona che ama mangiare, definendosi una vera e propria “mangiona”. Tuttavia, la sua vita è stata segnata da un aumento di peso che l’ha portata a sentirsi a disagio con il proprio corpo. Questo malessere l’ha spinta a prendere decisioni drastiche, come smettere di mangiare per cercare di perdere peso. «In un mese e mezzo ho perso 10 chili, poi altri 10», ha raccontato l’attrice, evidenziando come il suo percorso non fosse solo fisico, ma anche psicologico. La pressione sociale e le aspettative legate all’aspetto fisico hanno influito profondamente sulla sua autostima.

Miconi ha descritto un momento cruciale della sua vita, quando, davanti a un piatto di carne, ha avvertito un rigetto così intenso da farle comprendere di aver “superato il limite”. Questo episodio ha segnato l’inizio di un cambiamento significativo. Da quel punto in poi, ha iniziato a prendersi cura di sé in modo più consapevole, anche se ha ammesso di non essere mai riuscita a liberarsi completamente dall’ossessione per le calorie e il peso. La sua storia mette in evidenza come il rapporto con il cibo possa essere influenzato da fattori emotivi e psicologici, rendendo difficile trovare un equilibrio.

La gravidanza come momento di trasformazione

Un aspetto fondamentale del racconto di Milena Miconi è la sua esperienza di gravidanza, che ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta nella sua vita. L’attrice ha spiegato come, durante questo periodo, la sua attenzione si sia spostata completamente verso il benessere del suo bambino. «Ho raggiunto il mio equilibrio pensando solo a mio figlio», ha affermato, sottolineando come la maternità le abbia permesso di rivedere le proprie priorità e di affrontare il suo rapporto con il cibo in modo diverso.

La gravidanza ha portato Miconi a riflettere su se stessa e a comprendere l’importanza di nutrirsi in modo sano, non solo per il proprio benessere, ma anche per quello del suo bambino. Questo cambiamento di prospettiva ha contribuito a migliorare la sua autostima e a ridurre l’ansia legata al peso e all’immagine corporea. La sua testimonianza è un esempio di come le esperienze di vita possano influenzare il modo in cui ci percepiamo e ci relazioniamo con il cibo, evidenziando la necessità di un approccio più equilibrato e consapevole.

Milena Miconi, con la sua storia, offre uno spunto di riflessione su un tema che tocca molte persone, invitando a considerare l’importanza di accettarsi e prendersi cura di sé in modo sano e positivo.

