Michelle Hunziker tra Eurovision e Striscia: l’accordo che cambia le regole del gioco

Dal 11 al 17 maggio 2025, Basilea ospiterà l’attesissimo Eurovision Song Contest, un evento musicale che promette di attrarre l’attenzione di milioni di spettatori. A condurre la finale sarà Michelle Hunziker, nota presentatrice italiana, che si trova a dover gestire anche il suo impegno con Striscia la Notizia, il popolare programma satirico di Canale 5. La sfida di conciliare questi due ruoli si presenta complessa, soprattutto considerando che l’Eurovision coincide con la messa in onda del programma satirico.

L’accordo con Mediaset

Michelle Hunziker ha recentemente rivelato di aver raggiunto un accordo con Mediaset, la rete televisiva per cui lavora. Questo accordo le consente di condurre la finale dell’Eurovision, ma comporta anche la rinuncia alla conduzione delle semifinali. La presentatrice ha spiegato: “Essendo in onda tutti i giorni con Striscia, con Gerrino, fino al 10 giugno, durante la settimana non potevo lasciare, ovviamente, e quindi mi hanno dato il sabato, che è la finale, e di questo sono molto grato.” Questo compromesso le permetterà di vivere un’esperienza unica, pur mantenendo il suo ruolo nel programma satirico.

La decisione di concentrare la sua presenza sull’evento finale è stata accolta con entusiasmo da Hunziker, che ha sempre sognato di condurre l’Eurovision. La presentatrice ha sottolineato l’importanza di essere precisa e puntuale durante la diretta, evidenziando che il tempo a disposizione per ogni esibizione sarà limitato e che la conduzione dovrà seguire un ritmo serrato, simile a quello degli orologi svizzeri. La sua esperienza e professionalità saranno fondamentali per garantire un evento di successo.

La conduzione multilingue dell’Eurovision

Un aspetto interessante dell’Eurovision 2025 sarà la scelta delle lingue utilizzate durante la conduzione. Michelle Hunziker ha annunciato che, oltre all’inglese, verranno utilizzate anche l’italiano, il francese e il tedesco, riflettendo la diversità culturale della Svizzera. “La conduzione sarà in inglese così che tutti i 37 paesi possano capire ed essere sicuri di cosa devono fare, come votare e conoscere bene tutte le regole,” ha dichiarato. Questo approccio multilingue non solo renderà l’evento più accessibile, ma celebrerà anche le lingue ufficiali del paese ospitante.

Hunziker ha espresso il suo entusiasmo per la possibilità di giocare con le lingue durante la diretta, aggiungendo che il suo sogno di condurre l’Eurovision si sta finalmente realizzando. La presentatrice ha anche rivelato che il numero di spettatori collegati potrebbe raggiungere i 200 milioni, rendendo l’evento un’importante vetrina per gli artisti e i paesi partecipanti. La sua preparazione e dedizione saranno cruciali per gestire un evento di tale portata.

I sentimenti di Hunziker verso i partecipanti

Michelle Hunziker ha condiviso i suoi sentimenti riguardo ai paesi per cui tiferà durante l’Eurovision. Sebbene non possa rivelare quale canzone sosterrà, ha affermato che il suo cuore batte per l’Italia, la Svizzera e la Germania. Tuttavia, ha anche sottolineato l’importanza di mantenere la neutralità durante la competizione. “Devo rimanere assolutamente, totalmente neutrale. Devo stare attentissima, non si deve dare nessun tipo di favoritismo,” ha spiegato. Solo dopo la fine delle votazioni sarà possibile esprimere le proprie preferenze.

In merito a Tommy Cash, uno degli artisti in gara, Hunziker ha notato come il suo brano “Espresso Macchiato” abbia suscitato opinioni contrastanti. Ha descritto Cash come un artista eclettico, capace di attirare l’attenzione a livello globale, ma ha anche riconosciuto che non tutti apprezzano il suo stile. “Non è detto che vinca, perché ovviamente ci sarà una giuria, e 37 paesi che daranno tutto quello che hanno per quei minuti sul palco,” ha concluso, evidenziando la competitività dell’evento.

Con l’Eurovision Song Contest alle porte, l’attenzione si concentra su Michelle Hunziker e sul suo duplice impegno. La presentatrice è pronta a vivere un’esperienza indimenticabile, portando con sé la passione per la musica e la cultura dei paesi partecipanti.

