Michelle Hunziker svela i suoi segreti per evitare i paparazzi durante le nuove conoscenze

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Michelle Hunziker, celebre conduttrice e attrice svizzera, ha recentemente condiviso alcuni aspetti sorprendenti della sua vita privata durante un’intervista con il programma tedesco “Punkt 8”. In visita a Monaco per promuovere il suo marchio di prodotti di bellezza ‘Goovi’, la 48enne ha parlato delle sfide che affronta nel mantenere relazioni sentimentali lontano dai riflettori. La sua esperienza offre uno spaccato interessante su come la fama possa influenzare la vita personale e le dinamiche relazionali.

La difficoltà di vivere sotto i riflettori

Nel corso dell’intervista, Michelle ha rivelato che la sua notorietà ha spesso reso difficile l’inizio di nuove relazioni. “Gli uomini ne avevano paura, e lo capisco”, ha affermato, sottolineando come l’attenzione mediatica possa essere un deterrente per potenziali partner. La conduttrice ha spiegato che, per affrontare questa situazione, ha sviluppato strategie per gestire le fasi iniziali di una conoscenza in modo più riservato. La sua consapevolezza riguardo all’impatto della fama sulla vita privata è chiara e riflette una maturità acquisita nel corso degli anni.

Tecniche per sfuggire ai paparazzi

Michelle ha condiviso alcuni dei suoi metodi per evitare l’attenzione dei fotografi durante le prime fasi di un rapporto. “Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi”, ha dichiarato con sicurezza. Questa affermazione mette in luce la sua abilità nel navigare il mondo della celebrità, mantenendo al contempo la propria vita privata al riparo da sguardi indiscreti.

In risposta a una domanda su dove riesca a incontrare potenziali partner senza essere notata, ha rivelato: “Garage e bei Airbnb”. La sua risposta ha suscitato ilarità, dimostrando che, nonostante le sfide, riesce a mantenere un atteggiamento leggero e divertente riguardo alla sua situazione. “I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: ‘Michelle, sei diventata davvero brava’”, ha aggiunto, evidenziando il suo ingegno nel gestire la propria privacy.

La vita da single e il legame con le figlie

Attualmente, Michelle Hunziker è single e ha commentato: “Sì, ancora. Non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single”. Questo stato di cose non sembra pesare su di lei, che affronta la vita con ottimismo. La conduttrice è madre di tre figlie, avute dai suoi due matrimoni: il primo con Eros Ramazzotti, dal 1998 al 2009, e il secondo con Tomaso Trussardi, dal 2014 al 2022.

Il suo rapporto con la primogenita Aurora, che ha 28 anni, è particolarmente affettuoso e caratterizzato da un sano senso dell’umorismo. Recentemente, Aurora ha scherzato sui social media, scrivendo: “Auguri alla mia super mamma! 48 anni e sembro più vecchia io!”. Questo scambio affettuoso tra madre e figlia dimostra la solidità dei loro legami familiari, nonostante le sfide che la vita pubblica può comportare.

Michelle Hunziker continua a navigare il mondo della celebrità con grazia, mantenendo un equilibrio tra la sua vita professionale e quella personale, e dimostrando che è possibile trovare modi creativi per proteggere la propria privacy.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!