Michelle Hunziker si prepara per l’Eurovision Song Contest a Basilea: dettagli e curiosità

Michelle Hunziker, nota conduttrice svizzera, è pronta a guidare l’Eurovision Song Contest che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025. Sebbene presenterà solo la finale, in programma per sabato, la sua partecipazione all’evento musicale ha suscitato grande interesse. Intervistata dal Corriere della Sera, Hunziker ha condiviso dettagli sulla sua preparazione e ha rivelato aspetti interessanti della sua vita personale, inclusi i rapporti con l’ex marito Eros Ramazzotti e la collega Elisabetta Canalis.

La deroga di Mediaset per la finale dell’Eurovision

Michelle Hunziker sta vivendo giorni frenetici, spostandosi tra Milano e Basilea per prepararsi all’Eurovision. “Finisco la diretta di Striscia, poi quattro ore di auto verso Basilea per le prove e il ritorno. È impegnativo, ma è un sogno che inseguo da anni”, ha dichiarato la conduttrice. Mediaset le ha concesso una deroga per condurre solo la finale, evitando di andare in onda in contemporanea con altri suoi programmi. “Abbiamo deciso di non presentare anche le semifinali per non sovrapporre il mio lavoro”, ha spiegato.

Hunziker ha sottolineato che il suo approccio all’Eurovision sarà diverso dal solito, poiché si tratta di un evento di grande importanza e serietà. “Non vedrete la Michelle che scherza come al solito”, ha affermato, evidenziando l’importanza di mantenere un ritmo serrato e di rispettare i tempi dell’evento. La conduttrice è consapevole che l’Eurovision è una manifestazione ben organizzata, dove ogni secondo conta e le divagazioni non sono ammesse.

Nonostante l’immagine pubblica di Hunziker sia sempre quella di una persona sorridente e in forma, ha rivelato di aver dovuto affrontare sfide personali. “Mi sono costruita una corazza nella vita, anche fisicamente. Mia madre mi dice che sembro un uomo con quei muscoli”, ha confessato. Questo riflette il suo modo di affrontare le difficoltà: mantenere un atteggiamento positivo in pubblico, mentre riserva la vulnerabilità per la sfera privata.

La riconciliazione con Elisabetta Canalis

Un capitolo interessante della vita di Michelle Hunziker riguarda il suo rapporto con Elisabetta Canalis. Le due showgirl hanno vissuto un periodo di tensione a causa di un’imitazione di Canalis risalente al 2008. Durante il programma Artù, la Canalis parodiò Hunziker, suscitando polemiche e reazioni anche da parte della politica. La senatrice Procaccini, ad esempio, minacciò di presentare un ricorso all’AgCom per il contenuto dell’imitazione, che mostrava una caricatura poco rispettosa.

Oggi, Hunziker chiarisce che non ha mai avuto un ruolo nella cancellazione dell’imitazione, come invece pensava Canalis. “Si era messa di mezzo la politica, ma non ho mai avuto rapporti in sospeso”, ha affermato. Le due showgirl sembrano aver superato le divergenze, anche se Canalis, in un’intervista recente, ha espresso una visione diversa della situazione, parlando di un pizzico di invidia nella sua imitazione. Nonostante ciò, Hunziker conferma che tra loro c’è stata una riappacificazione.

I rapporti con Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ex coniugi e genitori di Aurora, continuano a mantenere un ottimo rapporto. Recentemente, si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra i due, ma Hunziker ha smentito queste indiscrezioni. Tuttavia, il fatto di essere diventati nonni ha ulteriormente rafforzato il loro legame. “Eros è il mio primo fan e io sono la sua”, ha dichiarato Hunziker, sottolineando la loro amicizia e il supporto reciproco.

In vista del tour di Ramazzotti, Hunziker ha già programmato di essere presente alla prima data ad Amsterdam in ottobre. “Ho prenotato tutto per la prima del suo tour. Sarò in prima fila”, ha affermato, dimostrando così il suo sostegno incondizionato nei confronti dell’ex marito. La loro relazione, pur evolvendosi nel tempo, continua a essere caratterizzata da un forte affetto e rispetto reciproco.

