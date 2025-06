Michelle Hunziker racconta il suo legame con l’arte e la creatività durante Art Basel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michelle Hunziker, nota conduttrice e attrice, ha condiviso ricordi significativi legati all’arte durante la sua visita a Art Basel, la fiera d’arte contemporanea più prestigiosa al mondo, che si svolge annualmente a Basilea. La sua infanzia è stata profondamente influenzata dalla figura del padre, un pittore, che ha instillato in lei una passione per la creatività e l’espressione artistica. Questo articolo esplora il suo legame con l’arte, la creatività e il suo approccio alla genitorialità in un’era dominata dalla tecnologia.

L’influenza dell’arte nell’infanzia di Michelle

Durante un’intervista a Basilea, Michelle Hunziker ha rievocato i momenti trascorsi accanto a suo padre, immersa in un ambiente ricco di colori e odori di trementina. “Mio padre era un pittore“, ha affermato, descrivendo come la sua casa fosse un rifugio di musica e arte classica. “Mi raccontava delle tecniche di pittura e mi spiegava i quadri di Rembrandt“, ha continuato, sottolineando l’importanza di queste esperienze formative. La sua passione per l’arte è evidente anche nella sua visita ai musei di Basilea, come il Kunstmuseum Basel e il Museo Tinguely, dove ha potuto rivivere emozioni legate alla sua infanzia. “L’arte, secondo me, deve toccarti”, ha dichiarato, esprimendo la sua connessione profonda con le opere che ha visto, come un quadro di Monet che l’ha particolarmente emozionata.

La creatività come espressione divina

Hunziker ha condiviso la sua visione della creatività, definendola “quasi divina”. Per lei, la creatività trascende il mestiere e si manifesta in modi inaspettati. “È qualcosa di non tangibile che ti permette di connetterti con le persone”, ha spiegato, evidenziando l’importanza di stimolare la creatività, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da un sovraccarico di stimoli visivi. “Viviamo in un’epoca in cui siamo bombardati da immagini sui social e dall’intelligenza artificiale“, ha osservato, sottolineando come la vera creatività emerga nei momenti di noia o di introspezione. La sua partecipazione a Art Basel rappresenta un’opportunità per mostrare ai suoi seguaci luoghi in cui l’immaginazione può prendere vita, sottolineando l’importanza dell’arte come veicolo di emozioni e connessioni umane.

L’importanza della genitorialità nell’era digitale

Essendo madre di due figlie quasi adolescenti, Michelle Hunziker ha affrontato la questione dell’uso dei social media con grande serietà. “Sono molto severa con loro”, ha affermato, rivelando le sue regole riguardo all’uso degli apparecchi elettronici. Le sue figlie possono utilizzare i social solo per mezz’ora la sera, dopo aver completato le loro attività quotidiane. “Non sono contente, ma credo sia fondamentale che imparino a interagire con gli altri senza la mediazione di uno schermo”, ha spiegato, enfatizzando l’importanza di esperienze autentiche e interazioni dirette. La sua attenzione alla genitorialità si riflette anche nel modo in cui sua figlia Aurora gestisce il suo ruolo di madre, dimostrando un approccio simile nel crescere il piccolo Cesare.

Riflessioni sul rapporto madre-figlia

Il legame tra Michelle e Aurora è descritto come molto forte, caratterizzato da una comunicazione costante e da un supporto reciproco. “Siamo sempre state molto in simbiosi”, ha detto, esprimendo il suo orgoglio per il modo in cui Aurora e il suo compagno Goffredo affrontano la genitorialità. “Avere un figlio è un’avventura meravigliosa, ma anche faticosa”, ha riconosciuto, sottolineando le sfide quotidiane che ogni genitore affronta. Michelle ha condiviso le sue esperienze passate, ricordando le notti di ansia e incertezza, ma anche la gioia di vedere le proprie figlie crescere e diventare persone meravigliose. Queste riflessioni evidenziano l’importanza del sostegno e della comprensione reciproca all’interno della famiglia, un aspetto fondamentale nella vita di ogni genitore.

