Michelle Hunziker: il nuovo look primaverile e le scelte di stile per il 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nota conduttrice Michelle Hunziker ha già abbracciato la primavera con un cambio di look che riflette il suo spirito solare e vivace. In attesa di tornare in Svizzera per l’Eurovision Song Contest 2025, Michelle si concede qualche giorno di relax, ma non dimentica di prepararsi per il suo programma di punta. Il suo outfit, scelto per le riprese di Striscia la Notizia, è destinato a diventare un must-have della stagione.

Un abito giallo che conquista

Il 13 maggio, Michelle Hunziker volerà a Basilea per condurre l’Eurovision, ma nel frattempo è impegnata con la conduzione di Striscia la Notizia, affiancata dall’amico Gerry Scotti. Per questa occasione, ha condiviso sul suo profilo Instagram un abito che ha catturato l’attenzione di molti. Si tratta di un tubino giallo canarino, un colore che, contrariamente a quanto si possa pensare, si adatta perfettamente alle bionde come lei.

Il design dell’abito è studiato per esaltare la figura femminile. Il taglio aderente sui fianchi e le spalline strategiche mettono in risalto i muscoli delle spalle e delle braccia. La scollatura a V è un elemento chiave, in grado di valorizzare il décolleté con eleganza e un pizzico di audacia. Michelle, che a 48 anni continua a sfoggiare una forma invidiabile, dimostra che questo tipo di abito può essere indossato con disinvoltura da chiunque, offrendo un esempio di stile da seguire.

Un beauty look fresco e accattivante

Anche il beauty look di Michelle è in linea con il suo nuovo outfit primaverile. I capelli, che hanno raggiunto una lunghezza maggiore grazie al bob, sono portati sciolti e leggermente spettinati, creando un effetto naturale e fresco. Le onde leggere ravvivano il suo solito liscio, mentre la riga laterale e il ciuffo che copre parzialmente il viso aggiungono un tocco di mistero al suo sguardo.

Il trucco è luminoso e mette in risalto gli occhi, con un focus particolare su uno smoky eyes che non passa mai di moda. Un blush nei toni del rosa e un rossetto nude completano il look, rendendo Michelle ancora più affascinante e pronta per il suo pubblico. La scelta di un beauty look semplice ma d’effetto dimostra la sua abilità nel combinare eleganza e freschezza.

Il primo bikini della stagione

Il giallo non è solo il colore del suo abito da lavoro, ma anche quello del primo bikini della stagione. Michelle Hunziker ha deciso di festeggiare la Festa dei Lavoratori con una gita al lago di Como, una meta che non dista molto da Milano. In questa occasione, ha coinvolto i suoi follower nella scelta del costume perfetto, mostrando un armadio impeccabile e ben organizzato sul suo profilo Instagram.

Il bikini scelto è un due pezzi giallo, in linea con le tendenze attuali, caratterizzato da slip con laccetti e un reggiseno a fascia. A rendere il costume ancora più vivace, ci sono decorazioni di perline multicolori. Prima di uscire, Michelle ha voluto provare il look e ha condiviso il risultato con i suoi fan, scherzando sul fatto che sarebbe andata a fare un tuffo. La sua scelta di stile, unita alla sua forma fisica invidiabile, ha suscitato l’ammirazione dei follower, che hanno apprezzato la sua eleganza e il suo spirito giocoso.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!