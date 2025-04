Michelle Hunziker: il cuore conteso tra due rampolli del petrolio e della moda

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michelle Hunziker, celebre conduttrice e icona della televisione italiana, continua a far parlare di sé non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita sentimentale. Recentemente, si è diffusa la notizia che la showgirl, attualmente single, potrebbe non rimanere tale a lungo. Infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, la Hunziker sarebbe al centro dell’attenzione di due uomini, entrambi facoltosi e influenti, che la stanno corteggiando.

I presunti corteggiatori di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, nota per la sua bellezza e il suo carisma, ha attraversato diverse relazioni nel corso degli anni. Dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi, la conduttrice ha avuto storie brevi che non hanno mai trovato un seguito duraturo. Tuttavia, attualmente, il suo cuore sembra essere conteso tra Ugo Maria Brachetti Peretti, un noto petroliere, e Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio Diesel, Renzo Rosso.

Ugo Maria Brachetti Peretti è un nome di spicco nel settore petrolifero italiano, essendo il presidente di Anonima Petroli Italiana. Laureato presso la American Community School di Londra e con un master alla Boston University, Brachetti Peretti ha avuto una vita familiare intensa, essendo padre di tre figli nati dal matrimonio con la contessa Isabella Borromeo, da cui si è separato nel 2020. Recentemente, è stato avvistato con Michelle, suggerendo che tra i due ci sia una connessione speciale.

Dall’altra parte, Stefano Rosso, presidente e fondatore di OTB, il gruppo che controlla marchi di moda come Diesel, Maison Margiela e Marni, ha un passato sentimentale noto. È stato legato a Francesca Chillemi, ex Miss Italia, con cui ha avuto una figlia, Rania. La loro relazione si è conclusa nell’estate del 2024, aprendo la strada a nuove possibilità per Rosso, tra cui la sua recente frequentazione con Michelle Hunziker.

Le relazioni di Michelle Hunziker dopo Tomaso Trussardi

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la vita amorosa di Michelle Hunziker ha subito numerosi cambiamenti. La showgirl ha avuto diverse relazioni, tutte seguite con attenzione dai media. Tra le più note, c’è stata una breve storia con Giovanni Angiolini, ortopedico e medico estetico, che ha descritto la loro liaison come intensa e divertente, ma che si è interrotta a causa delle differenze nelle loro vite.

Successivamente, Michelle ha avuto una relazione con Alessandro Carollo, osteopata, che ha cercato di mantenere lontano dai riflettori. Tuttavia, anche questa storia è finita, principalmente a causa della distanza e della necessità della conduttrice di dare priorità alle sue figlie. Altri nomi sono emersi nel suo percorso amoroso, come quello di Alvise Rigo, modello ed ex rugbista, ma anche questa frequentazione non ha avuto un seguito significativo.

Recentemente, Michelle è stata avvistata con Nino Tronchetti Provera, un incontro che ha alimentato ulteriori voci su un possibile nuovo flirt. La sua vita sentimentale continua a essere oggetto di interesse, e i suoi fan attendono con curiosità gli sviluppi futuri.

L’immagine pubblica di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker non è solo una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, ma anche un simbolo di stile e bellezza. La sua carriera è caratterizzata da una forte presenza mediatica, che le ha permesso di costruire un’immagine pubblica solida e apprezzata. La conduttrice è nota per la sua autoironia e il suo approccio diretto, qualità che l’hanno resa amata dal pubblico.

Oltre alla sua carriera in televisione, Michelle è anche attiva nel mondo della moda e della bellezza, collaborando con vari brand e partecipando a eventi di gala. La sua vita privata, spesso sotto i riflettori, non ha mai impedito alla showgirl di mantenere un certo riserbo sulle sue relazioni, cercando di proteggere la sua famiglia e le sue figlie.

Con l’attenzione dei media sempre puntata su di lei, Michelle Hunziker continua a navigare tra le sfide della vita pubblica e privata, rimanendo una figura di riferimento nel panorama dello spettacolo italiano. La sua capacità di affrontare le difficoltà con grazia e determinazione la rende un esempio per molti, mentre il suo futuro sentimentale rimane avvolto nel mistero, con i fan in attesa di scoprire chi sarà il prossimo uomo a conquistare il suo cuore.

