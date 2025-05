Michela Quattrociocche: Riflessioni su carriera e vita privata dopo il successo cinematografico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Michela Quattrociocche, celebre per il suo ruolo nei film “Scusa ma ti Chiamo Amore” e “Scusa ma ti Voglio Sposare“, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla carriera e sulla vita privata in un’intervista a Fanpage. L’attrice ha parlato del suo percorso professionale, del successo ottenuto in giovane età e dei motivi che l’hanno portata a una pausa dalla recitazione, dedicando tempo alla sua famiglia.

La scelta di allontanarsi dalla recitazione

Durante l’intervista, Michela Quattrociocche ha chiarito che non ha mai sentito la necessità di tornare a recitare a tutti i costi. Ha affermato: “Non ho mai avuto la frenesia di tornare a ogni costo. Ho mantenuto la giusta distanza dalle faccende lavorative. Mi interessa la qualità, non la quantità.” Queste parole riflettono un approccio ponderato alla sua carriera, in cui la qualità dei progetti è più importante della semplice presenza sul set.

Negli ultimi anni, l’attrice ha scelto di dedicarsi alla sua famiglia, in particolare alle sue due figlie, Aurora e Diamante, nate dalla relazione con il calciatore Alberto Aquilani. Questa decisione ha rappresentato per lei una priorità, permettendole di vivere momenti significativi con le sue bambine. La pausa dalla recitazione non è stata quindi una fuga, ma piuttosto una scelta consapevole per bilanciare vita professionale e personale.

I ricordi del set e la collaborazione con Raoul Bova

Michela ha anche condiviso i suoi ricordi legati al set di “Scusa ma ti Chiamo Amore“, diretto da Federico Moccia. Ha descritto l’esperienza di lavorare con Raoul Bova come “divertente e arricchente”. L’attrice ha elogiato la professionalità di Bova, sottolineando come fosse un collega preciso ma anche capace di portare leggerezza sul set. La chimica tra i due attori ha contribuito al successo dei film, che hanno colpito il pubblico per la loro empatia e autenticità.

“Il successo di Scusa ma ti Chiamo Amore e del suo sequel è dipeso, in parte, dall’empatia collettiva,” ha dichiarato Michela. Nonostante il grande trionfo, ha anche affermato di non provare nostalgia per quei momenti, preferendo guardare avanti e concentrarsi su nuovi progetti e sfide future. La sua gratitudine verso Federico Moccia è evidente, ma la sua visione è rivolta al futuro, con la volontà di continuare a crescere come artista.

Il futuro e il ritorno alla recitazione

Michela Quattrociocche ha rivelato di aver ripreso a studiare recitazione, segno di un possibile ritorno sul grande schermo. Questo nuovo percorso di formazione potrebbe rappresentare un’opportunità per esplorare ruoli diversi e affrontare nuove sfide artistiche. La decisione di tornare a studiare è un passo importante per l’attrice, che sembra pronta a riemergere nel panorama cinematografico con una rinnovata energia e consapevolezza.

In attesa di scoprire quali progetti la vedranno protagonista, i fan possono continuare a seguire la sua evoluzione personale e professionale. Michela Quattrociocche, con la sua storia e le sue scelte, rappresenta un esempio di come sia possibile conciliare carriera e vita privata, mantenendo sempre un occhio attento alla qualità e all’autenticità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!