Michela Giraud: la comica parla di futuro in tv e del suo rapporto con gli haters

Michela Giraud, comica e attrice, ha recentemente partecipato al podcast “Non lo faccio per moda” condotto da Giulia Salemi, dove ha condiviso le sue aspirazioni professionali e il suo approccio alla critica. Con una carriera che si è sviluppata nel mondo della comicità, Giraud ha rivelato dettagli interessanti riguardo il suo futuro in televisione e il suo rapporto con i social media.

La carriera di Michela Giraud e il suo futuro in tv

Durante l’intervista, Michela Giraud ha espresso la sua opinione sul panorama della comicità attuale, sottolineando che il settore sta vivendo un periodo di crescita. Secondo la comica, le donne stanno finalmente emergendo in questo campo: “Il lavoro si sta creando… Piano piano le ragazze stanno uscendo”. Giraud ha anche parlato delle sue aspirazioni televisive, rivelando che, sebbene ami guardare i reality show, non si sente adatta a parteciparvi. Ha affermato: “Io non lo farei mai un reality perché purtroppo non sono da reality. Deve succedere veramente che sono in un momento disperato… Non farei mai una cosa in cui io non ho il pieno controllo”. Questa affermazione mette in evidenza la sua preferenza per un approccio più controllato e strategico nella sua carriera.

Inoltre, Giraud ha manifestato il desiderio di condurre programmi come il Grande Fratello e Temptation Island, esprimendo ammirazione per il lavoro di Filippo Bisciglia: “Il posto di Filippo, tutta la vita, io sono proprio quella che media”. Ha anche menzionato la sua volontà di partecipare alla giuria di Amici e di condurre Domenica In, rivelando un lato più versatile e ambizioso della sua carriera. Tuttavia, ha escluso l’idea di sostituire Silvia Toffanin a Verissimo, riconoscendo la difficoltà di quel ruolo.

Il rapporto di Michela Giraud con gli haters

Un tema ricorrente nell’intervista è stato il rapporto di Michela Giraud con i suoi haters. La comica ha spiegato di rispondere spesso alle critiche, affermando: “Quando qualcuno mi prende in giro bene, lo accetto. Io non porto rancore, io il rancore lo celebro”. Giraud ha rivelato che le critiche più frequenti riguardano la sua capacità di far ridere e il suo aspetto fisico. Ha commentato: “Quasi sempre sul fatto che non li faccio ridere o sul peso. ‘Non fai ridere’, mi dispiace di più”.

Con il passare del tempo, Giraud ha imparato a gestire le critiche in modo più efficace. Ha osservato che, in fondo, le opinioni degli haters non hanno un impatto duraturo: “Alla fine a nessuno gliene frega davvero di nessuno. Chiaro che ti fa sempre male… Sono persone che non sanno niente di te e ti offendono perché nessuno si ricorderà di loro”. Questa riflessione mette in luce la resilienza dell’artista e la sua capacità di affrontare le avversità.

L’esperienza con Michelle Hunziker

Michela Giraud ha anche parlato della sua esperienza con Michelle Hunziker, con cui ha collaborato nel programma “Michelle Impossibile“. Ha descritto quell’esperienza come una delle più belle della sua vita, sottolineando l’apertura e la professionalità di Hunziker: “Lei è pazzesca, lei è veramente una macchina… è difficile trovare una professionista così aperta mentalmente”. Giraud ha apprezzato la possibilità di lavorare in un contesto così stimolante, dove ha potuto sfruttare la popolarità di Hunziker per emergere.

In merito al suo rapporto con Mediaset, Giraud ha espresso sorpresa per la libertà creativa che ha trovato, affermando di aver temuto una maggiore censura. Ha dichiarato: “Mi aspettavo che avesse molta più censura e chiusura mentale… Mi aspettavo più veti”. Questo commento riflette la sua esperienza positiva nel lavorare con una rete che, a suo avviso, ha permesso una certa libertà di espressione.

Michela Giraud continua a farsi strada nel mondo della comicità e della televisione, affrontando le sfide con determinazione e umorismo. La sua capacità di riflettere sulle esperienze passate e di guardare al futuro con ambizione la rendono una figura interessante nel panorama dello spettacolo italiano.

