Michael Keaton in trattativa per il ruolo di Batman nel film “The Flash”

Michael Keaton è in trattativa per tornare a riprendere il ruolo di Batman dopo 30 anni, in “The Flash” di Andy Muschietti.

“The Flash” e il concetto di Multiverso DC

Il film dedicato al supereroe dei fumetti DC, “The Flash”, potrebbe vedere nel cast anche Michael Keaton, attore statunitense che ha già interpretato il ruolo del supereroe nella prima serie di pellicole dedicate a Batman, prodotte dalla Warner Bros.

Secondo quanto rilasciato da Comicbook, il film affronterà il viaggio nel tempo di Flash per salvare la vita di sua madre, evento che andrà a creare un universo parallelo, protetto dal Batman interpretato dall’attore sessantottenne, Michael Keaton.

Negli scorsi mesi, è stato dichiarato che il Batman di Tim Burton, interpretato da Keaton, e quello di Zack Snyder, interpretato da Ben Affleck, torneranno entrambi nel corso della storia dedicata al velocista della Justice League.

Il regista Andy Muschietti ha dichiarato a Vanity Fair in agosto che “The Flash” si svilupperà sul concetto di Multiverso DC affermando:

“Questo film è un po’ una cerniera, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto fino ad ora sono valide. È inclusivo nel senso che tutto ciò che avete visto finora esiste da qualche parte nel Multiverso DC, e anche tutto ciò che vedrete in futuro, è tutto nello stesso Multiverso unificato”.

Michael Keaton in “The Flash”

Durante un’apparizione su Jimmy Kimmel Live, è stato chiesto a Keaton se poteva confermare il suo ruolo di Batman nel film “The Flash”.

Keaton, durante l’intervista, ha dichiarato: “Non posso confermare nulla. Io e Andy ne stiamo discutendo. Vedremo cosa succederà”.

L’attore, ha poi scherzato sul fatto che nel film compariranno anche gli altri 127 Batman ma che il migliore di sempre a vestire i panni del supereroe è stato lui.

Keaton non ha ancora ufficializzato la presenza in “The Flash”, in quanto la produzione del film inizierà a marzo e molte cose potrebbero cambiare, tuttavia il regista ha dichiarato che la sua presenza nel ruolo di Batman sarebbe sostanziale.

Il film debutterà in tutte le sale nel 2022.

Erika Zagari

21/10/2020