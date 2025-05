Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones festeggiano la laurea della figlia Carys alla Brown University

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, una delle coppie più celebri di Hollywood, hanno recentemente celebrato un importante traguardo nella vita della loro figlia Carys, che ha conseguito la laurea in “Cinema e Relazioni Internazionali” presso la rinomata Brown University. Questa istituzione, parte della Ivy League, è conosciuta per la sua eccellenza accademica e il suo prestigio a livello internazionale. La cerimonia di laurea ha rappresentato un momento di grande orgoglio per la famiglia, un evento che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

La celebrazione della laurea di Carys

La notizia della laurea è stata condivisa con entusiasmo da Catherine Zeta-Jones attraverso un post su Instagram, dove ha espresso il suo orgoglio per il traguardo raggiunto dalla figlia. “Siamo entrambi genitori così orgogliosi. Questo è solo l’inizio”, ha scritto l’attrice gallese, accompagnando il messaggio con una dolce foto che ritrae lei e Michael mentre baciavano la guancia della neo-laureata. L’immagine ha catturato l’affetto e la gioia della famiglia in un momento così significativo.

Per l’occasione, Michael Douglas ha indossato un elegante completo blu navy, mentre Catherine ha optato per un abito nero, entrambi impeccabili e adatti all’importanza dell’evento. La celebrazione è stata arricchita da altre immagini condivise da Zeta-Jones, tra cui una torta decorata con la scritta “Congratulazioni Laurea Classe 25” e una foto che ritrae Carys con i suoi compagni di classe sui gradini del prestigioso college. Un’immagine toccante mostra Carys abbracciare la madre, esprimendo la sua emozione per il traguardo raggiunto.

La differenza d’età e le riflessioni di Michael Douglas

Nonostante la gioia per il successo della figlia, la differenza d’età tra Michael Douglas e Carys non passa inosservata. L’attore, che ha compiuto 80 anni, ha condiviso le sue riflessioni sulla questione, rivelando che in passato alcuni insegnanti di Carys lo hanno scambiato per suo nonno. “È stata dura”, ha confessato Douglas in un’intervista al “The Telegraph” nel 2024, evidenziando come la differenza di età possa a volte creare situazioni imbarazzanti. Questo aspetto ha suscitato l’interesse dei media, che hanno messo in luce la particolare dinamica familiare.

I figli di Michael Douglas e la famiglia allargata

Carys non è l’unica figlia di Michael Douglas. Il divo ha anche un figlio di 24 anni, Dylan, nato dal matrimonio con Catherine Zeta-Jones, che è iniziato nel novembre del 2000. Inoltre, Douglas ha un figlio maggiore, Cameron, di 46 anni, frutto della sua precedente relazione con l’ex moglie Diandra Luker. La famiglia Douglas è quindi composta da tre figli, ognuno con la propria storia e le proprie esperienze, che contribuiscono a creare un legame unico e complesso all’interno della famiglia.

L’aggiornamento sulla laurea di Carys, avvenuto lunedì 26 maggio 2025, ha messo in evidenza non solo il successo della giovane, ma anche l’amore e il supporto che i genitori continuano a offrirle in ogni fase della sua vita. La celebrazione di questo traguardo accademico rappresenta un momento di grande significato per la famiglia, che guarda al futuro con speranza e orgoglio.

