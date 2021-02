Michael Caine protagonista di Great Escape

Michael Caine e Glenda Jackson sono i protagonisti di “The Great Escaper“, un film ispirato alla vera storia del 2014 quando Bernard Jordan fuggì dalla sua casa di cura per partecipare al 70° anniversario degli sbarchi del D-Day in Francia.

Michael Caine è il veterano Bernard Jordan

L’avventura di Bernard per cercare di unirsi agli altri veterani nelle commemorazioni dello sbarco in Normandia del 1944 è durata solo 48 ore. La sua storia ha catturato l’immaginazione in tutto il mondo, dimostrando che lo spirito del “posso farcela” di una generazione è ancora forte e può spronare le nuove generazioni.

Oliver Parker, candidato dei BAFTA, dirigerà il film per la sceneggiatura di William Ivory, anche lui candidato del BAFTA. Le riprese iniziano a giugno 2021.

La produzione e la nascita del film

Robert Bernstein e Douglas Rae producono “The Great Escaper” per Ecosse Films, in associazione con Pathé, BBC Film e Ingenious Media. I produttori esecutivi sono Cameron McCracken e Jenny Borgars per Pathé, Rose Garnett per BBC Film; e Andrea Scarso per Ingenious.

Pathé distribuirà il film nel Regno Unito, in Francia e in Svizzera e gestirà le vendite in tutto il resto del mondo. Per ora non è chiaro chi distribuirà il film in Italia.

Il regista Parker ha dichiarato: “Nessuno può resistere a una sceneggiatura che fa ridere e piangere. Ho adorato la scrittura di William e la storia stessa, così stimolante e così commovente, sembrava parlare ai nostri giovani e al loro bisogno di eroi su scala umana, che si tratti di persone come Bernard Jordan o dei nostri medici e infermieri”, aggiunge ricordando gli eroi che combattono la pandemia da Covid-19 in tutto il mondo.

“E ora abbiamo Michael e Glenda!” dice con entusiasmo. “Sono due attori iconici, ho amato il fatto che abbiano accettato di onorare questa storia con la loro brillantezza, è la ciliegina sulla torta!”.