Michael B Jordan viene intervistato da un suo ex compagno di scuola che lo prendeva in giro: “Sono il ragazzino sdolcinato, giusto?”

Michael B Jordan, è rimasto coinvolto in un imbarazzante incontro con una sua ex compagna di scuola. L’episodio è avvenuto mentre assisteva alla prima proiezione del suo nuovo film, Creed III. La protagonista di questo episodio è la giornalista Lore’l, presentatrice di Morning Hustle.

Lore’l è anche la co-conduttrice di un podcast intitolato Undressing Room. In occasione di un episodio pubblicato a gennaio, aveva rivelato di essere un ex compagna di scuola della star di Hollywood, Michael B Jordan. Ha anche affermato di averlo preso in giro a lungo tra i banchi di scuola, per via del suo nome. Lo ha definito “un ragazzo simpatico e banale” aggiungendo anche particolari sul motivo per cui veniva preso in giro:

“Ad essere onesti con te, lo abbiamo preso in giro tutto il dannato tempo perché si chiamava Michael Jordan. Cominciammo da lì- e lui non era Michael Jordan.”

Ha aggiunto anche di averlo preso in giro per l’abitudine che Jordan aveva di indossare il cappuccio della felpa. Quando Jordan ha incontrato la giornalista, non ha esitato a citare proprio i momenti che lei stessa aveva rievocato. Per prima cosa ha quindi posto l’accento sulla definizione di “ragazzo banale” per poi sentirsi rispondere che quelle cose erano state pronunciate da qualcun altro. La giornalista ha quindi cercato di negare il tutto, ammettendo solamente di averlo preso in giro per il suo nome. Lore’l, prima di terminare l’intervista ha affermato un’ultima cosa, forse pentita di ciò che aveva fatto in passato:

“Beh, non sei più banale”

Michael B Jordan, è riuscito nel corso degli anni ad affermarsi sempre di più, dimostrando di essere un attore poliedrico. Ha ottenuto il suo primo riconoscimento interpretando Wallace nella serie HBO The Wire quando aveva solo 15 anni, fino ad arrivare scalare le gerarchie di Hollywood. Sta per arrivare nelle sale cinematografiche il terzo capitolo della saga che lo vede protagonista: Creed III, in uscita il 3 marzo 2023.