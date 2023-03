Michael B. Jordan e Tessa Thompson hanno dovuto affrontare la terapia di coppia prima di giare Creed III

Per immergersi completamente nei loro ruoli come Adonis Creed e Bianca Taylor in “Creed 3”, gli attori Michael B. Jordan e Tessa Thompson hanno deciso di spingersi oltre il normale processo di preparazione. Hanno partecipato insieme a una serie di sessioni di terapia di coppia, non per la loro relazione personale, ma per sviluppare ulteriormente la comprensione dei loro personaggi e delle dinamiche tra di loro.

Durante un’intervista recente rilasciata a People, Thompson ha svelato questo approccio inusuale alla preparazione del ruolo. L’attrice ha spiegato che spesso la linea tra il personaggio e l’attore può diventare sfocata, soprattutto quando si porta nelle performance aspetti delle proprie esperienze personali. Per Thompson e Jordan, queste sessioni di terapia di coppia sono state una prima volta, ma hanno offerto loro un’opportunità unica di esplorare i personaggi di Adonis e Bianca in modo più profondo.

“È stata una prima esperienza di terapia di coppia per entrambi, ma nei panni di questi personaggi, il che è molto strano” ha dichiarato Thompson.

L’attrice ha inoltre aggiunto che questi incontri hanno avuto un impatto anche sulle loro vite personali, ricordando loro quanto possa essere utile la terapia per migliorare la comunicazione e comprendere il funzionamento di un’altra persona, anche in una relazione che sembra salda.

La decisione di Jordan e Thompson di partecipare a sessioni di terapia di coppia per immergersi nei loro ruoli dimostra il loro impegno nel portare autenticità ed emozione alle loro performance. Questo approccio unico ha permesso loro di esplorare e approfondire la complessità dei loro personaggi e delle loro relazioni, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente e appassionante.

Conclusioni

Grazie alla dedizione e all’impegno di Michael B. Jordan, Tessa Thompson e di tutto il team di produzione, il film offre un’esperienza coinvolgente e appassionante per i fan della saga di Rocky e per tutti coloro che amano storie che affrontano i temi universali della vita. Il film ha infatti fatto il suo debutto nelle sale italiane incassando quasi tre milioni di euro al botteghino nel suo primo weekend, dimostrando che il pubblico è ancora affascinato e coinvolto dalla saga di Rocky e dai suoi personaggi.