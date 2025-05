Met Gala 2025: Zendaya e gli altri look che hanno fatto discutere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Met Gala 2025 ha catturato l’attenzione del pubblico con le sue scelte audaci e i look sorprendenti delle celebrità. Quest’anno, il tema “Superfine: Tailoring Black Style” ha ispirato una serie di outfit che hanno mescolato eleganza e consapevolezza sartoriale. Tra i protagonisti della serata, Zendaya ha suscitato un acceso dibattito con la sua scelta di abbigliamento, mentre altre star come Rihanna e Shakira hanno lasciato il segno con i loro look distintivi.

Zendaya al Met Gala 2025: sobria ma sorprendente

La presenza di Zendaya al Met Gala è sempre attesa con grande interesse, e quest’anno non ha deluso le aspettative, anche se la sua scelta ha sollevato qualche critica. La star ha optato per un completo bianco firmato Louis Vuitton, disegnato da Pharrell Williams, che ha richiamato l’eleganza del passato con un tocco contemporaneo. Il look era composto da una giacca lunga, un gilet doppiopetto, pantaloni a zampa e una camicia con cravatta, tutti in un candido bianco. Questo outfit, pur essendo impeccabile, è stato percepito da alcuni come troppo misurato per un evento di tale portata.

Il cappello a tesa larga in feltro bianco ha aggiunto un tocco di mistero e fascino cinematografico, mentre il trucco, luminoso e ben definito, ha esaltato i tratti del viso di Zendaya. Tuttavia, nonostante l’eleganza del suo look, alcuni fan si sono espressi su social media lamentando una mancanza di teatralità. Le critiche si sono concentrate sulla percezione che Zendaya fosse più adatta a una passerella di moda che a un evento iconico come il Met Gala. Questo ha messo in evidenza le alte aspettative che il pubblico ha nei confronti della star, che è spesso vista come un’icona di stile audace e innovativa.

La trasformazione di Zendaya all’after-party

Il Met Gala non si limita al red carpet; la vera sfida si svolge durante gli after-party, dove le celebrità possono esprimere la loro personalità attraverso look più audaci. Zendaya ha colto l’occasione per reinventarsi completamente, presentandosi a un after-party in un abito vintage di Patrick Kelly degli anni ’80. Questo outfit, interamente ricamato con paillettes rosso rubino e motivi floreali neri, ha messo in risalto la silhouette della star, con un taglio asimmetrico che abbracciava le sue curve.

La giacca piumata color borgogna che accompagnava l’abito ha aggiunto un elemento teatrale, creando un’immagine potente e affascinante. La scelta di un look monocromatico, che si estendeva dalle pumps in pelle effetto coccodrillo alle unghie smaltate, ha dimostrato una cura maniacale per i dettagli. Il trucco, più audace rispetto a quello del red carpet, ha visto occhi leggermente smokey e labbra glossate in un caldo beige, completando così una trasformazione che ha sorpreso e conquistato i presenti.

Questo outfit non è stato solo un omaggio alla moda, ma anche alla storia. Patrick Kelly, il designer dietro l’abito, è stato il primo stilista afroamericano a entrare nella Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter, e il suo approccio giocoso ma politico continua a ispirare molti, tra cui Zendaya e il suo stylist Law Roach.

Le altre star del Met Gala 2025

Mentre Zendaya ha rubato la scena con i suoi cambi di look, altre celebrità hanno lasciato il segno con le loro scelte di abbigliamento. Rihanna, ad esempio, ha incantato tutti con un outfit che ha saputo interpretare perfettamente il tema della serata, guadagnandosi il punteggio più alto tra i look presentati. La sua capacità di mescolare elementi tradizionali e moderni ha fatto sì che il suo abito fosse celebrato come uno dei migliori della serata.

Shakira, d’altra parte, ha fatto un’apparizione memorabile con un look che, sebbene fosse considerato un “errore” da alcuni critici, ha comunque attirato l’attenzione per la sua audacia. Questo dimostra come il Met Gala sia un palcoscenico per l’espressione individuale, dove ogni scelta di stile può generare discussioni e dibattiti.

In questo contesto, il Met Gala 2025 si è confermato come un evento di riferimento nel panorama della moda, dove le celebrità non solo mostrano il loro stile, ma anche la loro personalità e il loro impegno verso temi sociali e culturali.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!