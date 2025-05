Met Gala 2025: Celebrità e Stile sul Red Carpet del Metropolitan Museum di New York

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Met Gala, uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo della moda e delle celebrità, ha avuto luogo ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York. La 78esima edizione ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, tutti riuniti per celebrare un tema di grande rilevanza culturale: il ruolo dell’abbigliamento nella comunità nera e la figura storica del Black Dandy. Questo tema si ispira al libro di Monica L. Miller, “Slaves to Fashion: Black Dandism and the Styling of Black Diasporic Identity”, che esplora come la moda abbia contribuito a definire l’identità e l’autorepresentazione delle persone di colore.

Il tema del Met Gala 2025: Black Dandy e identità

Il curatore del Met Gala ha sottolineato l’importanza di evidenziare come, già nel XVIII secolo, gli uomini della comunità nera abbiano iniziato a sviluppare uno stile distintivo, caratterizzato da eleganza e attenzione ai dettagli. Questi pionieri della moda hanno osato rompere gli schemi, combinando stili diversi e reinterpretando le forme classiche. La loro audacia ha contribuito a un rinascimento della moda, in cui stilisti e uomini neri hanno svolto un ruolo cruciale. L’evento di quest’anno ha quindi rappresentato non solo un’opportunità per sfoggiare abiti straordinari, ma anche un momento di riflessione sulla storia e sull’evoluzione della moda afroamericana.

I look più memorabili sul tappeto rosso

Il tappeto rosso del Met Gala ha visto sfilare una serie di outfit che hanno suscitato reazioni contrastanti. Teyana Taylor, ad esempio, ha catturato l’attenzione con un look ispirato a Lady Agatha Danbury, mentre Diana Ross ha optato per un abito che ricordava il suo matrimonio, dimostrando il suo desiderio di essere notata. Bad Bunny ha scelto un look tematico, ma molti avrebbero preferito vederlo in una versione più audace, come quella della sua celebre pubblicità.

Maluma ha suscitato perplessità con il suo abbigliamento, che ha ricevuto critiche, mentre Cardi B ha cercato di mimetizzarsi con l’ambiente circostante. Kylie Jenner, pur essendo bella, ha deluso con un outfit prevedibile. Shakira ha optato per un look festivo, mentre Madonna ha sorpreso tutti con un richiamo al suo passato musicale, indossando un completo iconico.

Le scelte stilistiche delle celebrità

Altri nomi di spicco, come Lana Del Rey e Sabrina Carpenter, hanno dimostrato di avere un occhio attento per la moda, presentandosi con eleganza. Doechii ha rispettato il tema con un abito ben studiato, mentre Zendaya ha ricevuto commenti misti, con alcuni che ritenevano potesse fare di più. Chappell Roan ha sfoggiato un look che ha ricordato la tradizione della musica pop, mentre Doja Cat e Janelle Monáe hanno optato per un’estetica ispirata ai cartoni animati.

Kim Kardashian ha fatto parlare di sé con un outfit che richiamava Carmen Sandiego, mentre Lewis Hamilton ha vinto il premio per il miglior look, combinando eleganza e attinenza al tema. Infine, Miley Cyrus ha presentato un look che, sebbene bello, è stato considerato dimenticabile.

Il Met Gala 2025 ha quindi offerto un’ampia gamma di stili e interpretazioni, riflettendo non solo la creatività dei partecipanti, ma anche l’importanza di un tema che celebra la cultura e l’identità afroamericana.

