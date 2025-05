Melissa Satta torna a Verissimo: la nuova vita con Carlo Gussalli Beretta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, sabato 17 maggio 2025, la showgirl Melissa Satta sarà ospite del programma “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin. Durante l’appuntamento, la Satta condividerà dettagli sulla sua vita personale e professionale, in particolare sulla sua relazione con Carlo Gussalli Beretta, imprenditore con cui ha ufficializzato la sua storia d’amore nel giugno dello scorso anno. Questo incontro rappresenta un momento significativo per la showgirl, che ha recentemente ritrovato la serenità dopo un periodo di alti e bassi.

Chi è Melissa Satta

Melissa Satta è nata il 7 febbraio 1986 a Boston, da genitori italiani. Fin da giovane, ha coltivato una forte passione per la moda, che l’ha portata a Milano all’età di 16 anni per intraprendere la carriera di modella. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 2005, quando diventa valletta nel programma “Mio fratello è pakistano“, condotto da Teo Mammuccari su Canale 5. Nello stesso anno, Satta ottiene un ruolo di rilievo come velina mora nel noto programma “Striscia la Notizia“, affiancando Thais Souza Wiggers.

Nel 2006, la showgirl si cimenta anche nella recitazione, partecipando alla fiction “Il giudice Mastrangelo 2” di Mediaset. Dopo questa esperienza, torna a lavorare con Teo Mammuccari, questa volta come co-conduttrice del game show “Primo e ultimo“, trasmesso su Italia 1. Nel 2021, Melissa Satta viene annunciata come nuova ospite di “Sky Calcio Club” e conduttrice del programma “Gol Deejay“, segnando un altro passo importante nella sua carriera televisiva.

La vita privata di Melissa Satta

La vita sentimentale di Melissa Satta è stata caratterizzata da relazioni importanti. La prima è quella con il calciatore Bobo Vieri, conosciuto nel 2006 in Sardegna; la loro storia d’amore dura cinque anni. Nel 2013, la showgirl inizia una relazione con Kevin Prince Boateng, da cui nasce nel 2014 il loro primo figlio, Maddox Prince Boateng. La coppia si sposa nel 2016 a Porto Cervo, ma dopo alcuni alti e bassi, si separa definitivamente nel 2020.

Nel 2022, Melissa Satta inizia a frequentare il tennista Matteo Berrettini, ma la relazione termina nel 2024. Successivamente, la showgirl avvia una nuova storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, imprenditore con cui ha trovato una nuova stabilità. Durante la sua apparizione a “Verissimo“, Melissa ha espresso la sua felicità attuale, dichiarando: “Sono molto serena, sto bene, sono molto felice. Ringrazio la persona che mi sta accanto”. Questo nuovo capitolo della sua vita sembra promettere un futuro luminoso per la showgirl, che continua a essere una figura di spicco nel panorama televisivo italiano.

