Melissa Satta e Carlo Beretta in Giappone: vacanza tra amici e voci di gravidanza

Melissa Satta, famosa showgirl italiana, e il suo compagno Carlo Beretta, sono attualmente in Giappone per una vacanza che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. Mentre i due si godono il viaggio, le voci su una possibile gravidanza di Melissa si intensificano, ma la coppia non ha rilasciato commenti ufficiali in merito. La vacanza, che durerà circa una settimana, è condivisa con amici, tra cui Benedetto Avallone e Giulia Ghidini, i quali sono stati taggati nelle foto pubblicate sui social.

Un viaggio tra Tokyo e Kyoto

La coppia ha scelto di visitare alcune delle città più iconiche del Giappone, iniziando da Tokyo. Melissa, 39 anni, e Carlo, 28 anni, si sono immersi nella cultura giapponese, visitando luoghi storici e attrazioni turistiche. Tra le tappe imperdibili, non poteva mancare il Fushimi Inari-Taisha, un famoso santuario dedicato al kami Inari, situato nel distretto di Fushimi-ku. Le immagini condivise sui social mostrano la showgirl in look casual, con t-shirt oversize, mentre esplora le meraviglie della capitale giapponese.

La vacanza è un momento di svago e relax per la coppia, che ha deciso di staccare dalla routine quotidiana. Tuttavia, la presenza di amici rende l’esperienza ancora più speciale, creando un’atmosfera di convivialità e divertimento. Le foto pubblicate su Instagram rivelano momenti di gioia e spensieratezza, ma le speculazioni sulla possibile dolce attesa di Melissa non accennano a diminuire.

Voci di gravidanza e desideri di maternità

In Italia, i gossip sulla possibile gravidanza di Melissa Satta si fanno sempre più insistenti. Nonostante le voci, la showgirl ha scelto di non commentare la situazione, mantenendo un certo riserbo sulla sua vita privata. Tuttavia, in un’intervista recente, Melissa aveva espresso il desiderio di avere un secondo figlio, affermando che non è solo un suo desiderio, ma anche quello di suo figlio Maddox, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Maddox, ora undicenne, ha manifestato il desiderio di avere un fratellino o una sorellina, creando un’atmosfera di attesa e speranza in famiglia.

Melissa ha raccontato che Maddox è entusiasta all’idea di avere un nuovo compagno di giochi, ma non nasconde la confusione che regna a casa riguardo a questa possibilità. La showgirl ha dichiarato: “Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio è qualcosa che mi piacerebbe molto”. Queste parole alimentano ulteriormente le speculazioni, lasciando i fan in attesa di eventuali novità.

La relazione con Carlo Beretta

Melissa Satta e Carlo Beretta stanno insieme da primavera 2024 e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. La showgirl ha descritto Carlo come un ragazzo semplice e affettuoso, sottolineando che non hanno mai litigato in un anno di relazione. La sintonia tra i due è evidente, e Melissa ha affermato di vivere la storia giorno per giorno, senza fare programmi a lungo termine.

In un’intervista a Verissimo, ha condiviso la sua visione del futuro: “Siamo talmente simili, con lui ho scoperto la routine. Non ho la voglia di litigare, è la prima volta”. Queste parole rivelano un legame profondo e una serenità che caratterizza la loro vita insieme. Tuttavia, la questione di un possibile allargamento della famiglia rimane un tema delicato e attuale, che potrebbe influenzare il loro futuro.

Dopo quasi una settimana di vacanza, è già tempo per la coppia di tornare in Italia. La loro avventura in Giappone ha offerto momenti indimenticabili, ma le domande sulla vita privata di Melissa e Carlo continuano a suscitare curiosità e interesse tra i fan e i media.

