Melissa Satta celebra il compleanno del figlio Maddox con una festa a tema Manga a Milano

La showgirl Melissa Satta ha recentemente festeggiato il compleanno del figlio Maddox, che ha compiuto 11 anni il 15 aprile. Dopo una lunga vacanza negli Stati Uniti, la celebrazione con gli amici è stata posticipata. L’evento si è svolto a Milano e ha visto la partecipazione di familiari e amici, creando un’atmosfera festosa e gioiosa. In questo articolo, esploreremo i dettagli della festa e i momenti salienti di questa giornata speciale.

Una festa a tema Manga per un compleanno indimenticabile

La festa di Maddox è stata organizzata da Il Mondo di Meg e ha avuto come tema principale il mondo dei Manga. Il giovane festeggiato ha scelto come personaggio di riferimento Luffy, il famoso pirata del manga “One Piece”, creato da Eiichiro Oda. Questo tema ha reso la celebrazione ancora più speciale, permettendo a Maddox di immergersi nel suo universo preferito. La torta, imponente e decorata con elementi del tema, ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, diventando il fulcro della festa.

Melissa Satta, madre orgogliosa, ha condiviso sui social diversi scatti della giornata, immortalando momenti di felicità e spensieratezza. Negli scatti, si può notare il legame speciale tra madre e figlio, entrambi sorridenti e felici. Maddox, vestito con la maglia bianca del Milan, squadra per cui tifa con passione, ha indossato anche il cappello di paglia, simbolo del suo eroe Luffy. La scelta di un tema così amato dal ragazzo ha reso la festa ancora più significativa, creando ricordi che dureranno nel tempo.

La presenza di Carlo Beretta e l’assenza di Kevin Prince Boateng

Un altro aspetto interessante della festa è stata la presenza del fidanzato di Melissa Satta, Carlo Beretta. Il giovane, che ha 28 anni, è entrato a far parte della vita della showgirl e del suo bambino, creando un ambiente familiare accogliente. Durante la festa, Carlo ha mostrato il suo affetto per Maddox, partecipando attivamente ai giochi e alle attività con i bambini. Indossando la maglia rossonera del Milan, ha condiviso momenti di gioia e risate con la famiglia.

Tuttavia, un elemento che ha attirato l’attenzione è stata l’assenza di Kevin Prince Boateng, ex marito di Melissa e padre di Maddox. Nonostante la sua importanza nella vita del ragazzo, non è apparso in nessuna delle foto pubblicate dalla showgirl. Questo ha suscitato curiosità tra i fan e i follower, che si sono chiesti quale sia la situazione attuale tra i due ex coniugi. La festa, comunque, ha avuto un’atmosfera di unità e amore, con Melissa e Carlo che hanno dimostrato di essere una famiglia affiatata.

Un compleanno ricco di emozioni e divertimento

La celebrazione del compleanno di Maddox è stata un successo, ricca di momenti emozionanti e divertenti. I bambini presenti hanno potuto divertirsi con giochi e attività ispirate al tema Manga, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Le risate e i sorrisi hanno caratterizzato la giornata, rendendo l’evento memorabile per tutti i partecipanti.

Melissa Satta ha dimostrato ancora una volta di essere una madre attenta e affettuosa, dedicando tempo e risorse per rendere speciale il compleanno del suo bambino. La scelta di un tema così amato da Maddox ha reso la festa unica, permettendo a tutti di condividere momenti di gioia e felicità. La presenza di Carlo Beretta ha ulteriormente arricchito l’evento, sottolineando l’importanza della famiglia e delle relazioni affettive nella vita di Maddox.

