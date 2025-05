Mel Gibson in Puglia e Basilicata per le riprese di “Resurrection”, sequel de “La Passione di Cristo”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mel Gibson è tornato in Italia, precisamente nel Sud, per esplorare nuove location per il suo prossimo film, “Resurrection“. Questo progetto rappresenta il seguito del celebre “La Passione di Cristo“, uscito nel 2004, che ha riscosso un enorme successo a livello globale. Con oltre vent’anni di distanza dalla prima pellicola, Gibson si è rimesso in viaggio nei luoghi che hanno già fatto da sfondo alla narrazione degli ultimi giorni di vita di Gesù di Nazareth. Questa volta, però, non si limita solo a Matera e alla Basilicata, ma si è spostato anche in Puglia, dove ha già effettuato alcuni sopralluoghi.

Sopralluoghi in Salento e nuove location

Recentemente, Mel Gibson è stato avvistato in Salento, una delle zone più affascinanti della Puglia, nota per le sue bellezze naturali e storiche. Durante la sua visita, ha effettuato diversi sopralluoghi per identificare luoghi che potrebbero essere adatti per le riprese del suo film. Le strutture ricettive pugliesi hanno accolto con entusiasmo la presenza del regista e attore, condividendo sui social media momenti della sua visita. Tra queste, l’Hotel Costa Brada di Gallipoli, un albergo storico affacciato sul mare, è stato scelto da Gibson come base per il suo soggiorno.

Inoltre, il ristorante tipico “La Macare” di Alezio ha avuto l’onore di ospitare l’attore. La titolare, Daniela, ha raccontato che Gibson ha chiesto riservatezza e che è stato sistemato in una saletta appartata per evitare di attirare troppa attenzione. Questo dimostra l’interesse dell’attore non solo per la bellezza dei luoghi, ma anche per la cultura gastronomica locale.

Un incontro con la cucina pugliese

Durante la sua visita al ristorante “La Macare“, Mel Gibson ha avuto modo di assaporare alcuni piatti tipici della cucina pugliese. Daniela ha spiegato che, dopo aver mangiato pesce a Gallipoli il giorno precedente, l’attore ha scelto di provare una bistecca alla brace accompagnata da verdure, oltre a piatti di pasta ordinati dal suo entourage. La cucina ha ricevuto i complimenti da parte di Gibson e della sua squadra, che hanno apprezzato la qualità del cibo. Alla fine della serata, l’attore si è mostrato disponibile a scattare foto con il personale del ristorante, un gesto che ha reso la serata ancora più memorabile per tutti.

Dettagli sul film “Resurrection“

Le riprese di “La Passione di Cristo 2 – Resurrection” sono previste per iniziare a breve, probabilmente verso la fine dell’estate. Questo sequel, atteso da molti, racconta la storia della Resurrezione, un tema che ha richiesto a Gibson un lungo lavoro di sceneggiatura, durato oltre sei anni. Il regista ha collaborato con suo fratello, Randall Wallace, per dare vita a questo progetto. Jim Caviezel tornerà a interpretare il ruolo di Gesù, mentre l’attrice rumena Maia Morgenstern vestirà nuovamente i panni della Madonna. Un altro elemento di interesse è l’attore tarantino Francesco De Vito, che porterà un tocco di Puglia nel suo ruolo di Pietro.

L’attesa per il sequel e la reputazione di Gibson

Nonostante la carriera di Mel Gibson abbia subito delle battute d’arresto a causa di controversie e accuse di maltrattamenti, l’attesa per “Resurrection” è palpabile. Il film del 2004, “La Passione di Cristo“, ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, e molti si chiedono se il sequel riuscirà a replicare questo straordinario successo. La presenza di Gibson in Italia, le sue scelte di location e il coinvolgimento di attori di talento contribuiscono a creare un’atmosfera di grande attesa attorno a questo progetto cinematografico.

