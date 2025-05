Mediaset chiude The Couple e destina il montepremi all’Istituto Giannina Gaslini di Genova

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple“, trasmesso da Mediaset, ha subito una brusca interruzione, sorprendendo il pubblico e i fan del programma. La rete ha annunciato la chiusura anticipata del format, originariamente previsto fino all’11 maggio, e ha deciso di devolvere il montepremi di un milione di euro a un’importante causa benefica. Questo articolo esplora i dettagli della chiusura del programma e la reazione della conduttrice Ilary Blasi, oltre all’impatto della donazione sull’Istituto Giannina Gaslini.

La chiusura inaspettata di The Couple

Il programma “The Couple” ha fatto il suo debutto il 7 aprile, ma ha visto una fine inaspettata l’8 maggio. Mediaset ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere il reality show, rinunciando così alla finale prevista per l’11 maggio su Canale 5. Le basse performance di ascolto avevano già sollevato preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del programma, ma la decisione di chiudere senza preavviso ha colto di sorpresa sia i concorrenti che il pubblico.

Nella settimana precedente alla chiusura, il programma aveva registrato uno dei suoi share più bassi, con un modesto 7,65% durante una puntata trasmessa eccezionalmente di domenica. Questo risultato ha spinto Mediaset a prendere la decisione di chiudere il programma, rinunciando così anche all’assegnazione del montepremi. La reazione della conduttrice Ilary Blasi, che ha guidato il programma, è stata oggetto di attenzione, poiché non ha rilasciato commenti ufficiali sulla decisione della rete.

La reazione di Ilary Blasi e il suo soggiorno a Como

Mentre la notizia della chiusura di “The Couple” si diffondeva, Ilary Blasi ha scelto di non affrontare pubblicamente la situazione. Invece, ha condiviso momenti della sua vita privata sui social media, postando storie dal Lago di Como. In queste immagini, la conduttrice appare serena e felice, circondata da un’atmosfera di relax in un resort di lusso. La presenza del suo compagno Bastian Muller, che la chiama affettuosamente “Darling”, ha contribuito a creare un quadro di tranquillità e amore, distogliendo l’attenzione dalla fine del programma.

Ilary ha rimosso i post legati a “The Couple” dal suo profilo Instagram, suggerendo una volontà di distaccarsi dalla recente esperienza televisiva. La scelta di godere di un momento di pausa in un luogo idilliaco come il Lago di Como sembra riflettere un atteggiamento positivo di fronte alle sfide professionali.

La donazione all’Istituto Giannina Gaslini di Genova

In un gesto di solidarietà, Mediaset ha annunciato che il montepremi di un milione di euro, inizialmente destinato ai vincitori del reality show, sarà devoluto interamente all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Questa decisione rappresenta un’importante opportunità per l’ospedale, che utilizzerà i fondi per la realizzazione di un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. L’istituto è noto per la sua eccellenza nella cura dei bambini e questa donazione contribuirà a migliorare ulteriormente i servizi offerti.

La scelta di destinare il montepremi a una causa benefica ha suscitato reazioni positive nel pubblico, sottolineando l’impegno di Mediaset nel sostenere iniziative di rilevanza sociale. La donazione rappresenta un modo per trasformare una situazione negativa in un’opportunità di aiuto concreto per i più piccoli, dimostrando che anche in momenti di difficoltà è possibile fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno.

