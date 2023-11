5 film come Mean Girls che ogni fan del film dovrebbe guardare

Se avete amato il fascino adolescenziale e la comicità sagace di Mean Girls, qui abbiamo raccolto per voi 5 film da vedere assolutamente. Preparatevi per un viaggio attraverso le dinamiche sociali del liceo, intrighi e umorismo irresistibile mentre esploriamo queste pellicole che promettono di offrire un’esperienza cinematografica altrettanto memorabile.

1. 10 Cose che odio di te (1999)

10 Cose che odio di te è una commedia romantica del 1999 diretta da Gil Junger e ispirata liberamente alla commedia di William Shakespeare “La bisbetica domata”. Il film è ambientato in un liceo e segue la storia di due sorelle, Kat e Bianca Stratford, il cui padre stabilisce che Bianca può uscire con ragazzi solo quando sua sorella maggiore, la ribelle e intellettuale Kat, lo farà. Questo mette in moto una serie di eventi intriganti e divertenti. Il film vanta un cast stellare che include Heath Ledger nel ruolo di Patrick Verona, Julia Stiles nei panni di Kat, Joseph Gordon-Levitt come Cameron James e Larisa Oleynik nel ruolo di Bianca. La trama ruota attorno ai tentativi di Cameron di conquistare il cuore di Bianca, che può uscire solo se Kat lo fa. Per far ciò, Cameron organizza una sorta di “accordo” con Patrick affinché lui possa avvicinarsi a Kat.

2. Ragazze a Beverly Hills (1995)

Scritta e diretta da Amy Heckerling, Ragazze a Beverly Hills è una commedia diventata ormai un cult che non potete perdere se amate Mean Girls. La trama del film è una rivisitazione moderna del classico romanzo di Jane Austen “Emma”, ambientato nell’ambiente glamour di Beverly Hills negli anni ’90. La protagonista, Cher Horowitz, interpretata da Alicia Silverstone, è una giovane e popolare studentessa di liceo, fashionista e regina della moda della sua scuola. Cher decide di fare da “consigliera sentimentale” ai suoi amici, ma nel processo scopre che le sue abilità nel gestire le relazioni altrui non sono così impeccabili come pensa. . Il film ha avuto un notevole successo al botteghino e ha guadagnato uno status di cult, influenzando la moda e la cultura giovanile dell’epoca.

3. Easy Girl (2010)

Easy Girl è una commedia del 2010 diretta da Will Gluck e interpretata da Emma Stone nel ruolo principale. Il film è una moderna rivisitazione del classico romanzo “La lettera scarlatta” di Nathaniel Hawthorne, ma ambientato in un liceo degli anni 2000. La trama ruota attorno a Olive Penderghast (interpretata da Emma Stone), una studentessa intelligente e spiritosa che decide di dare una svolta alla sua vita sociale. Inizia a diffondere volontariamente voci false sulla sua vita sessuale, facendosi coinvolgere in una rete di malintesi e fraintendimenti. La sua reputazione cresce, e la sua storia viene paragonata alla trama de “La lettera scarlatta”, portando Olive a diventare un punto di riferimento per gli altri studenti.

4. Do Revenge (2022)

Con Camila Mendes la Veronica Lodge di Riverdale e Maya Hawke, Robin della pluripremiata Stranger Things, Do Revenge è un teen drama del 2022 che ogni fan di Mean Girls dovrebbe vedere. Come si può intuire dal titolo, Do Revenge narra la storia di due giovani adolescenti determinate a ottenere vendetta. Drea è una delle ragazze più popolari della scuola, circondata da un gruppo di amiche e fidanzata con Max, il ragazzo più ambito del liceo. Nonostante la sua attuale posizione sociale, Drea ha dovuto faticare per conquistare la popolarità e il favore generale della scuola. Dall’altra parte c’è Eleonor, una ragazza introversa e timida che ha sempre evitato la ribalta della popolarità. Le loro strade si incrociano durante un campo estivo, rivelando una sorprendente somiglianza tra le loro esperienze di tradimento da parte di persone in cui avevano fiducia cieca.

5. L’A.S.S.O. nella manica (2015)

Basato sul romanzo Quanto ti ho odiato di Kody Keplinger, l’A.S.S.O nella manica è un film del 2015 che si rifà molto allo stile di Mean Girls. Nel film diretto da Ari Sandel, la protagonista è Bianca, interpretata da Mae Whitman, un’adolescente comune, felice della sua vita scolastica e delle amicizie. Tutto cambia quando, durante una conversazione con due ragazze decisamente più popolari e attraenti di lei, scopre di essere stata soprannominata “A.S.S.O.” (Amica Sfigata Strategicamente Oscena). Questo improvviso colpo alla sua autostima fa vacillare il suo universo di certezze.