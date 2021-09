Mayor of Kingstown: Il trailer della nuova serie thriller di Taylor Sheridan con Kyle Chandler e Jeremy Renner

“Mayor of Kingstown” è la nuova serie thriller che andrà in onda su Paramount +. Tra gli interpreti troveremo Kyle Chandler e Jeremy Renner

Mayor of Kingstown: il trailer ufficiale e la trama della serie

Paramount+ ha presentato il primo trailer del nuovo drama televisivo “Mayor of Kingstown”, che proviene dai co-creatori Taylor Sheridan e Hugh Dillon. La serie è interpretata da Jeremy Renner e Kyle Chandler. La serie sarà presentata in anteprima il 14 novembre esclusivamente su Paramount+, con la prima stagione composta da 10 episodi.

“Mayor of Kingstown” , che riunisce Renner con il suo regista di “Wind River” Taylor Sheridan”, racconta la storia della famiglia McLusky, che ha fatto pace con il fatto di essere radicata negli affari del sistema carcerario. Renner e Chandler interpretano i due fratelli, con Dianne Wiest nel ruolo della matriarca McLusky. Per quanto i McLusky sembrano voler rimanere neutrali, ci sono altri che potrebbero non apprezzare il fatto che questa famiglia abbia così tanto controllo sul modo in cui vanno le cose in città.

Il cast e la produzione

“Mayor of Kingstown” diventa l’ultimo progetto di Sheridan in onda sul servizio di streaming sulla scia del suo esclusivo accordo pluriennale con Paramount+, che include anche la serie prequel “Yellowstone: 1883” così come “Land Man” e “1666” . Oltre a Renner, Chandler e Wiest, il cast di questo progetto include Hugh Dillon , Taylor Handley , Emma Laird e Tobi Bamtefa . La serie è una produzione congiunta di MTV Entertainment Studios e 101 Studios e sarà prodotta da Sheridan, Dillon, Renner, Antoine Fuqua , David C. Glasser ,Ron Burkle , Bob Yari e Michael Friedman .

La sinossi ufficiale

“Mayor of Kingstown” segue la famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, nel Michigan, dove l’attività di incarcerazione è l’unica fiorente industria. Affrontando temi di razzismo, corruzione e disuguaglianza, la serie offre uno sguardo duro sul loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha né l’uno né l’altro.

La Paramount Network trasmetterà uno speciale evento in anteprima il 14 novembre, dopo un episodio di “Yellowstone”. La serie sarà inoltre presentata in anteprima esclusivamente su Paramount+ in quella stessa data.

Francesca Reale

02/09/2021